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朝野黨團擬11日餐敘化解僵局 綠盼「一飯泯恩仇」

中央社／ 台北8日電

總預算案卡關，朝野黨團擬於11日餐敘化解僵局。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，希望所有立委苦民所苦，讓總預算案順利排案，對於這場和解飯，民進黨團不設前提、都可以開誠布公來談，希望「一飯泯恩仇」。

藍白立委拒絕讓民國114年中央政府總預算案排入立法院議程。行政院卓榮泰9月27日赴立法院施政報告並備質詢，利用休息空檔，拜會立法院長韓國瑜，主動提及邀請朝野黨團幹部餐敘。韓國瑜之後透過幕僚邀約朝野黨團，原訂10月4日餐敘，但因颱風延期。

卓榮泰今天在立法院受訪表示，餐敘時程被颱風打亂，延到11日中午，希望可以解決問題，也給人民看到兩院互動好的模式。

吳思瑤在立法院接受媒體聯訪指出，上週因為颱風，朝野立委跟行政單位一起勘災，希望到第一線勘災的國民黨立委們，不要站在民意的對立面，大家一起苦民所苦，讓總預算案順利排案。

吳思瑤說，11日中午的和解飯，民進黨團要再次強調，不設前提，開誠布公地來談，只要坐下來讓朝野破冰，相信沒有解決不了的問題。

吳思瑤表示，她相信卓榮泰與韓國瑜都有調和鼎鼐的智慧與高度，站在照顧人民、國家進步的前提上，一飯泯恩仇，民進黨團正向期待。

有關考試委員人事同意權案審查進度等議題，吳思瑤指出，立法院這個會期的時間非常緊迫，有4大預算案、4個人事同意權案，希望透過韓國瑜召集的朝野協商，朝野一併針對這些人事同意權案在院會行使審查的期程，清楚討論。

吳思瑤表示，人事同意權的審查與行使是立法院的法定職責，朝野都要履行憲政忠誠義務，不應單一考量或切割式處理，所有人事同意權都應當一併思考。

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