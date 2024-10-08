民眾黨曝林口社宅變月租5萬酒店公寓 住都中心解釋了

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今開記者會說，台北前市長柯文哲興建林口社會住宅，沒想到移給內政部住都中心，卻轉包給廠商經營酒店公寓發大財。國家住都中心表示，34棟建築中31棟作社宅及各項社福設施，其餘3棟、455戶交由經濟部中小及新創企業署規畫「林口新創園國際新創聚落」。

國家住都中心表示，林口世大運選手村在2017年世大運後轉型運用時，便已規畫多元機能，其中林口新創園是行政院核定的計畫，多數空間做為新創發展單位辦公及實驗的工作場域使用，並非社會住宅轉作高級酒店出租。

國家住都中心指出，選手村共34棟建築，除31棟作社宅及各項社福設施，其餘3棟、455戶交由經濟部中小及新創企業署規畫為林口新創園國際新創聚落，符合住宅法第33條精神，融入青年創業功能、鼓勵新創產業進駐，也藉此創造地區工作機會。