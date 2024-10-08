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接見聖露西亞訪團 賴總統：持續推動價值、經濟外交

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴清德總統接見「聖露西亞參議院議長雷諾絲（Alvina Reynolds）與眾議院議長法蘭西斯（Claudius J.Francis）訪團」，他感謝貴賓來台參加雙十國慶活動，並表示，聖露西亞是臺灣在加勒比海的重要友邦，未來台灣會繼續推動「價值外交」與「經濟外交」，期盼持續提升兩國人民福祉。圖／總統府提供
賴清德總統接見「聖露西亞參議院議長雷諾絲（Alvina Reynolds）與眾議院議長法蘭西斯（Claudius J.Francis）訪團」，他感謝貴賓來台參加雙十國慶活動，並表示，聖露西亞是臺灣在加勒比海的重要友邦，未來台灣會繼續推動「價值外交」與「經濟外交」，期盼持續提升兩國人民福祉。圖／總統府提供

賴清德總統今上午接見「聖露西亞參議院議長雷諾絲（Alvina Reynolds）與眾議院議長法蘭西斯（Claudius J.Francis）訪團」，他感謝貴賓來台參加雙十國慶活動，並表示聖露西亞是台灣在加勒比海的重要友邦，未來台灣會繼續推動「價值外交」與「經濟外交」，期盼持續提升兩國人民福祉。

賴總統致詞表示，聖露西亞是台灣在加勒比海的重要友邦。無論是過去在中美洲議會等國際場合或是今年的聯合國大會總辯論，聖露西亞都持續為台灣發聲，他要向聖露西亞政府和國會表達最誠摯的感謝。

賴總統指出，過去幾年來，兩國除了持續深化邦誼，也在經濟、農業、教育等領域攜手合作，開創豐碩成果。同時，面對疫情後的經濟復甦，台灣與聖露西亞共同合作，推動婦女與青年賦權計畫及職業訓練，以提升產業加工技術、增進產品競爭力，也創造更多的就業機會。

賴總統表示，未來台灣會繼續推動「價值外交」，深化與聖露西亞的邦誼；也會進行「經濟外交」，跟民主夥伴與聖露西亞共同推動產業發展，造福人民。

雷諾絲致詞表示，他代表聖露西亞政府、人民及國會成員問候賴總統，並恭賀賴總統的當選，相信將持續帶領台灣這個偉大國家取得更大成就。

雷諾絲表示，很榮幸再次造訪美麗的台灣，與大家一同慶祝113年國慶日，也祝賀台灣在教育、科技、貿易與製造、社區發展、醫療衛生、藝術與文化、氣候、智慧農業、永續發展及外交價值等各領域都取得重大進展。雷諾絲也代表聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）、政府與人民感謝台灣多年來的協助。

最後，雷諾絲再次感謝台灣人民，期待台灣與聖露西亞持續共同合作，為促進兩國人民的進一步發展而努力，並祝賀台灣國慶日快樂。

法蘭西斯致詞表示，很榮幸有機會親自祝賀賴總統的當選，相信賴總統將發揮領導力，引導國家走向繁榮、和平與進步，台灣在面對全球挑戰時展現的韌性及決心，體現國際上真正夥伴應具備的領導力及同理心，期盼雙方持續攜手合作，為彼此國家打造更光明與包容的未來，並祝願兩國夥伴關係持續蓬勃發展，台灣及露國邦誼永固。

國慶 賴清德 邦交國

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