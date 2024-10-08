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高金素梅為禁伐補償批賴政府獨裁 卓榮泰嗆危言聳聽

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立委高金素梅上午在立法院質詢行政院長卓榮泰，因不滿《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算，藍白聯手下將總預算案退回，兩人在質詢台上多次互槓，現場火藥味濃厚，而高金素梅也引用德國牧師尼莫勒詩作為結尾，哽咽道「我含著眼淚在這裡告訴大家，我非常感謝民眾黨團與國民黨團，能夠頂住胡說八道與側翼攻擊」，大駡民進黨獨裁，引發卓榮泰不滿嗆「不要危言聳聽」。記者曾吉松／攝影
立委高金素梅上午在立法院質詢行政院長卓榮泰，因不滿《原住民禁伐補償條例》修正通過後中央卻未編足相關預算，藍白聯手下將總預算案退回，兩人在質詢台上多次互槓，現場火藥味濃厚，而高金素梅也引用德國牧師尼莫勒詩作為結尾，哽咽道「我含著眼淚在這裡告訴大家，我非常感謝民眾黨團與國民黨團，能夠頂住胡說八道與側翼攻擊」，大駡民進黨獨裁，引發卓榮泰不滿嗆「不要危言聳聽」。記者曾吉松／攝影

立法院上會期通過原住民保留地禁伐補償條例修法，補償金從3萬調到6萬元，但行政院遲未編列預算。無黨籍立委高金素梅今天質詢時再度槓上行政院長卓榮泰，高金素梅批評賴政府是最踐踏立法院、欺負原住民的獨裁政府；卓榮泰也高分貝回嗆高金危言聳聽，「你的人民不能只有原住民沒有全國人民。 」

高金素梅指出，民進黨團堅持原住民禁伐補償違憲，請問蔡總統執政8年都是違憲嗎?還是這次修法違憲，請問禁伐補償調整到6萬元很多嗎？政府為照顧照顧農民老年生活，每個月可以領8110元，這次修法後，原住民禁伐補償平均領5000元，只要求今年最低生活費14230元的三分之一。

高金素梅表示，修法審查過程，行政機關表達正面看法，民進黨委員也支持，修法通過後行政院也沒提覆議案，代表沒有窒礙難行之處，現在總統公布法令施行，行政院不編預算是誰的決定？

卓榮泰說明，這是立法跟行政兩院分際問題，行政院編列預算，立法院審查預算，預算編列全在行政院，立法院提案沒增加預算就不行，立法委員常把最重要言論漏掉，造成人民誤解。

高金素梅聽聞後不滿表示，明年度中央政府總預算案達3兆元以上，現在說24億元找不到財源，根本是天大笑話，這不是讓原住民穿小鞋，而是赤腳走路，這是殖民思想，賴政府是她從政23年來，最踐踏立法院、欺負原住民的政府。

卓榮泰反駁高金，指她所說完全不是事實，當中有很多錯誤、斷章取義、錯誤內容，「難道長照、健保沒有用在原住民身上嗎？不要用錯誤數字襯托講法，錯上加錯，故意扭曲。」

高金素梅質疑，民進黨膽敢欺負台灣的主人，如果沒有任何人說話，接下來會就是警察、老師、軍人甚至所有國人，她堅定捍衛民主法治，拒絕獨裁。

卓榮泰拉高分貝反擊高金，共產黨人的一句話「為人民服務」是你的競選口號，但你的人民不能只有原住民沒有全國人民，一定要真正為人民服務。

卓榮泰 原住民 行政院 高金素梅

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