吐瓦魯總理會賴總統談2758號決議 批聯合國制度偽善

總統賴清德今天會晤吐瓦魯國總理戴斐立，感謝戴斐立在聯合國大會呼籲國際社會正視第2758號決議文並未排除台灣參與；戴斐立表示，聯合國制度非常偽善，雖然口口聲聲說要有包容性、不應該遺留任何人，但聯合國仍持續將台灣排拒在外。

賴總統今天在總統府會晤吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）訪問團，賴總統提到，在今年的世界衛生大會以及剛落幕的聯合國大會，吐瓦魯都為台灣仗義執言，協助擴大台灣的國際參與。

賴總統說，戴斐立在聯合國大會上積極呼籲國際社會正視第2758號決議文並未排除台灣參與，他要誠摯感謝吐瓦魯的堅定支持與協助。

賴總統表示，戴斐立以主賓的身分出席國慶大典，在台灣每個重要時刻都有吐瓦魯遠道而來的祝福；台灣和吐瓦魯是兄弟之邦，未來將繼續以堅韌、勇氣，捍衛民主自由，確保太平洋區域的和平穩定與繁榮。

隨後致詞的戴斐立表示，台灣與吐瓦魯1979年建交，是在吐瓦魯獨立之後的隔年建交，所以今年已建交滿45週年；他說，吐瓦魯自獨立以來，唯一一個稱做China的國家就是台灣，他可以非常自豪地說，在太平洋島國當中，跟台灣建交歷史最悠久的國家就是吐瓦魯。

戴斐立表示，邦誼之所以可以這麼悠久堅實，不只是因為台灣與吐瓦魯人民都非常善良，也是因為共享許多價值，包括對法治、民主制度的尊重、權力分立概念，還有對國家主權尊重。

戴斐立說，他日前在聯合國大會發言時，大力呼籲應該讓台灣參與聯合國相關機制跟活動，他也提出聯合國的制度是非常偽善的，雖然口口聲聲說要有包容性、不應該遺留任何人，但是聯合國還是持續將台灣以及台灣2300萬人民排拒在外、不讓台灣參與聯合國相關機制以及決策過程。

戴斐立表示，就像賴總統剛才提到，他在聯合國大會也有提出對2758號決議的質疑，其實他自己有研讀過這個決議，「它其實並沒有提到台灣，也並沒有因此排除台灣在外」。

戴斐立向賴總統說，「我向你保證，只要我擔任總理的每一天，在我任內，我與吐瓦魯都會持續呼籲」，希望國際社會與聯合國可以更加接納台灣，讓台灣有意義地參與。