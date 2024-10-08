藍白立委退總預算案 卓榮泰：國家不是這樣經營

藍白以原民會未編足禁伐補償預算為由，封殺明年度中央政府總預算案。行政院長卓榮泰今天表示，這是打破行政、立法兩院的常規，違反國家財政紀律，國家不是這樣經營，「如果不想執政的政黨，也許可以這樣做。」

立法院新會期日前開議，藍白立委以原民會未編足禁伐補償預算為由，拒絕讓民國114年中央政府總預算案排上立法院議程，卡關迄今未見緩解。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢。國民黨立委廖先翔在質詢時詢問，是否認為立法院退回總預算是惡意杯葛。卓榮泰回應，他認為是立法院對行政院提出的理由不夠了解，還需要繼續溝通。如果用一個法律就要求行政院編足預算，將來通過更多法律，行政院就要編更多預算，打破行政、立法兩院的常規。

廖先翔質疑，行政院提出的總預算哪一塊錢不是依法編列。卓榮泰說，都是依法編列，法律的制定跟完成可以請行政院執行政策，但如何執行、時間、計畫及預算，應該讓行政院處理。立法院的角色是監督，如果計畫、預算都是立法院提出，立法院再來監督，這就違反兩院權責。

廖先翔指出，還有許多其他立法院通過的法律，都有在條文中明訂政府應該編列的預算金額。卓榮泰表示，這個都必須要經過兩院協商。在禁伐補償的協商過程中，行政院有提出不要一次漲到新台幣6萬元，但不被立法院接受，如果每個法律都這樣，是對財政紀律最大的壓力。

廖先翔質疑，難道政府面對法律是選擇性執行。卓榮泰說，請不要用選擇性這個字眼，如果要講，那他就要說「不要用壓迫性」。廖先翔說，這是立法院通過的法律，卓榮泰則回應，他覺得這個就是用壓迫的，一定要接受，不接受不行，這樣不好。

卓榮泰進一步指出，這是互相協調，如果協調到財政可以負擔，而且符合循序漸進增加，但從3萬元一下跳到6萬元，哪個國家的補貼政策是這樣。這個錢花下去20幾億，不要認為錢少，代表的意義就是兩院間是否遵照權力分立原則，立法院也常提醒行政院，不能浪費一塊錢，所以不是錢多錢少的問題。

卓榮泰表示，協商是行政院希望提出整體規劃，而不是一定要行政院增加多少預算。如果今天原民、客家、婦女、勞動、教師、警察都來，政府受得了嗎。他向廖先翔表示，「我們都必須學習執政，將來有一天，或許你的努力會站在這個地方，就知道國家不是這樣在經營的」。