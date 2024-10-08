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總統身價比一比 蔡英文土地多、賴清德背房貸、扁一言難盡

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
歷任總統身價，蔡英文（右）土地多，賴清德（左）背房貸。圖／聯合報系資料照片
歷任總統身價，蔡英文（右）土地多，賴清德（左）背房貸。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布前總統蔡英文最新財產申報，總財產差異不大，存款增加為賣地所得。縱觀近幾任總統身價，賴清德總統尚在背房貸；蔡英文不動產數量最多；馬英九財產多為存款，有7千多萬；陳水扁2019年被列為一邊一國行動黨不分區立委候選人，睽違11年再度財產申報，但他僅在每一項目寫下「所有財產皆被中華民國最高法院檢察署特別偵查組查扣」。

賴清德總統最近一次財產申報為去11月10日，申報1筆在台南市安平區的土地及建物、1輛Toyota汽車；存款215萬5223元，較上次申報時的250萬3910元，減少約34萬元；另有房貸1386萬941元，較上次申報時的1507萬4935元，已減少約121萬元。

蔡英文5月20日離任申報，存款較去年11月申報時增加了4047萬元，達1億345萬餘元，主要增加在台銀信託專戶，信託不動產則少了一塊位於台北市松山區延壽段土地，推估存款大增為賣土地。另申報在台北市文山、內湖、中山、士林、松山、大安，以及新北市板橋、永和等地區的不動產；有價證券413萬餘元。

馬英九在2008年上任，財產多為存款。當年11月首度財產申報，存款有6468萬元；到了2016年卸任，最後一次財產申報，存款有7761餘萬元。

陳水扁2000年上任後首度財產申報存款1333萬、有價證券1838萬，但任內存款迅速累積，2008年3月出刊的監察院廉政專刊，不動產部分，當時陳水扁首次將新購置的高雄人文首璽房產申報，另有台南官田房屋1筆，與妻子吳淑珍名下另外8筆土地、4筆建物都交付信託；另有存款6215萬元、鑽石手環項鍊等珠寶總價530萬元。

蔡英文 財產申報 賴清德 陳水扁 馬英九

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