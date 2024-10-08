藍白程序委員會再度封殺總預算案 朝野互嗆詐騙！
藍白聯手阻擋中央總預算後，朝野預計本周五吃「和解飯」。立法院程序委員會今天中午開會，國民黨立委提案要求明年度中央總預算案、民進黨立委沈伯洋等人所提的「兩岸人民關係條例」修正案，暫緩列案。國民黨、民眾黨以人數優勢10票贊成，對上民進黨8票反對，明年總預算案再度遭封殺。
民進黨立委莊瑞雄痛批，「程序委員會已經膨脹到無法無天！」朝野才共同推動打詐專法，編列83億用於打擊犯罪，結果法案好不容易才通過，國民黨卻連審都不想審。國民黨執政的台東縣發生風災，地方政府還在向中央求援，結果藍白聯手閹割總預算，「立院變成最大詐騙集團！」
國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇反擊，「最大詐騙集團就是民進黨」，整個程序完全刪除任何一毛錢，只是要執政黨把沒編的預算編好編滿，結果民進黨操作，在網路上做了一堆梗圖還發面紙，指在野黨刪房屋、長照、育兒津貼，已經被事實查核中心認定為假訊息。請問今明度總預算與明年度預算有什麼關係，而且還有行政院第二預備金74億，試問執政黨第二預備金用完了嗎？
至於沈伯洋提案修正的「兩岸人民關係條例」，主張將民代納入國安管制人員範圍，又再一次在程序委員會遭藍白立委封殺，無法排入下次院會報告事項。
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