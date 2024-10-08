快訊

獨／汪建民最怕人情債難償 最後臥床昏迷都在喊賣貨

這張照片你一定有印象！聯合報6作品入圍卓越新聞獎

快訊／汪建民不敵病魔住院1個月後安詳離世 享年56歲

藍白程序委員會再度封殺總預算案 朝野互嗆詐騙！

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院程序委員會今天中午開會，藍白聯手將明年度中央總預算暫緩列案。圖為記者唐筱恬攝影。
立法院程序委員會今天中午開會，藍白聯手將明年度中央總預算暫緩列案。圖為記者唐筱恬攝影。

藍白聯手阻擋中央總預算後，朝野預計本周五吃「和解飯」。立法院程序委員會今天中午開會，國民黨立委提案要求明年度中央總預算案、民進黨立委沈伯洋等人所提的「兩岸人民關係條例」修正案，暫緩列案。國民黨、民眾黨以人數優勢10票贊成，對上民進黨8票反對，明年總預算案再度遭封殺。

民進黨立委莊瑞雄痛批，「程序委員會已經膨脹到無法無天！」朝野才共同推動打詐專法，編列83億用於打擊犯罪，結果法案好不容易才通過，國民黨卻連審都不想審。國民黨執政的台東縣發生風災，地方政府還在向中央求援，結果藍白聯手閹割總預算，「立院變成最大詐騙集團！」

國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇反擊，「最大詐騙集團就是民進黨」，整個程序完全刪除任何一毛錢，只是要執政黨把沒編的預算編好編滿，結果民進黨操作，在網路上做了一堆梗圖還發面紙，指在野黨刪房屋、長照、育兒津貼，已經被事實查核中心認定為假訊息。請問今明度總預算與明年度預算有什麼關係，而且還有行政院第二預備金74億，試問執政黨第二預備金用完了嗎？

至於沈伯洋提案修正的「兩岸人民關係條例」，主張將民代納入國安管制人員範圍，又再一次在程序委員會遭藍白立委封殺，無法排入下次院會報告事項。

立法院程序委員會今天中午開會，藍白聯手將明年度中央總預算暫緩列案。圖為記者唐筱恬攝影。
立法院程序委員會今天中午開會，藍白聯手將明年度中央總預算暫緩列案。圖為記者唐筱恬攝影。

國民黨 民進黨 詐騙集團

延伸閱讀

坦言替代役課程要精進 劉世芳：著重治安防護及消防應變

役男專車播解放軍影片 卓榮泰：司機個人行為

中市新兵車誤播中國軍教片 民政局：嚴厲譴責追究責任

中市役男專車播「為共產奮鬥終生」 卓榮泰：司機自行播放

相關新聞

柯文哲貼身帳房赴日避風頭！許芷瑜被交代「保護好身邊的錢」

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙弊案遭羈押已逾一個月多，檢廉偵辦進度又有重大突破，從金流追查鎖定了柯的貼身帳房，綽號「橘子」的祕書許芷瑜…

曾交手過「橘子」許芷瑜 卓冠廷：她寧做偽證也要幫柯文哲出頭

民眾黨主席柯文哲涉貪遭羈押逾一個月，今天又傳出柯文哲貼身帳房許芷瑜「橘子」扮關鍵角色。民進黨發言人卓冠廷臉書表示，他曾和...

蔡英文賣土地 520離任財產申報款增4千萬

監察院今天公布最新財產申報，前總統蔡英文5月20日離任申報，存款較去年11月申報時增加了4047萬元，主要增加在台銀信託專...

基隆東岸商場攻防林右昌要謝國樑道歉 謝提出三個事實回擊

民進黨秘書長林右昌指基隆東岸商場招商和產權爭議，基隆市長謝國樑應為惡意抹黑他公開道歉。謝在今天回應，林任內的東岸營運廠商...

《黑白大廚》露破綻無礙爆紅 教科書等級的極致行銷

※本文不涉及節目競賽最終結果，請安心閱讀。 冰花煎餃失敗的「冰花」，為什麼還能過關？蛤蜊義大利麵這麼經典的菜肴沒放大蒜，兩位主審竟都沒有發現並提出質疑？韓國料理競賽實境節目「黑白大廚：料理階級大戰」剛播完最終戰。進一步討論之前先問：你知道台灣近期也有一場國際級的廚藝挑戰賽嗎？你知道農糧署、客委會這幾年每年都透過廚藝競賽推廣米食跟客家小炒嗎？

總統身價比一比 蔡英文土地多、賴清德背房貸、扁一言難盡

監察院今天公布前總統蔡英文最新財產申報，總財產差異不大，存款增加為賣地所得。縱觀近幾任總統身價，賴清德總統尚在背房貸；蔡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。