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稱風災治水預算一刻不能等 卓榮泰坦言是明年

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影

山陀兒颱風造成嚴重災情，綠營指藍白聯手封殺114年度總預算案，高呼治水預算一刻不能等。國民黨立委葉元之今質詢行政院卓榮泰時質問，今年治水預算不是早在行政院手裡？一刻不能等是指明年？卓榮泰對此坦言是「明年」。

風災造成全台多處災情，綠營批評在野黨聯手封殺明年度總預算案，「救命錢被擋掉」。行政院長卓榮泰今率領部會首長赴立法院施政報告並備質詢，受到葉元之詢問。

葉元之先問，卓榮泰11日是否要與韓國瑜及藍綠白黨團三長吃「和解飯」？希望該場餐敘能達到什麼效果？還有當天是否會教訓立法院長韓國瑜、國民黨立法院黨團總召傅崐萁不要隨變通過法律，叫行政院來執行？

「怎麼會用教訓呢？」卓榮泰說，他們會在餐敘表達意見，希望預算可以實質審查，也期盼國家繼續往前走，大家互相了解預算問題。

葉元之接著又問，是否會提到治水預算一刻不能等？所以請大家盡快將總預算付委？如果連明年總預算一刻也不能等，這樣以後治水預算都不用送立法院，行政院直接簽一簽通過就好啦。

卓榮泰說，現在使用的治水預算是今年度的，他講的是明年度的551億元治水預算。卓也在詢答過程中坦言明年度總預算審查時間是到今年12月31日。

卓榮泰 治水 行政院

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