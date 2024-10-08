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卓榮泰：禁伐補償處理無定案 若循預算程序可以談

中央社／ 台北8日電

明年度中央政府總預算案因藍白立委不滿原住民禁伐補償未編足而卡關。行政院卓榮泰今天表示，他在意的是預算程序，未來禁伐補償怎麼處理，他心中沒有定案，但如果都循預算程序可以談。

立法院會今天進行對卓榮泰施政報告質詢，相關部會首長列席。國民黨平地原住民立委黃仁質詢時說，原住民不是一個使用品，也不是試用品，原住民是一個核心價值，不要選舉到了才重視原住民。

卓榮泰答覆，政府重視原住民文化、需求及生活，希望大家融為一體。原民會主委曾智勇談及政府對原住民的重視時指出，「歷年來，有原民會成立以來，今年的預算是最多的一次」。

黃仁接著追問禁伐補償議題，他關切行政院的處理態度，要重新檢討還是重新編列預算，呼籲行政院用更高智慧解決這問題，不要在此纏繞、要往前行。卓榮泰回應，誠如立委質詢時重視預算的程序，他在意的也是預算程序，未來禁伐補償怎麼處理，他心中沒有定案，如果都循預算程序可以談。

卓榮泰指出，這件事情不是黨派的問題，是原則性的問題，「如果明年增加到更多，那行政院也要照編嗎？不會吧！」今年也要循預算程序這個方式來協調才對，他也願意跟大家談。

對於立委促請行政團隊儘快解決禁伐補償問題，卓榮泰說，「正在努力當中」。

卓榮泰 原住民 行政院

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