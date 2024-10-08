揭政府預算集中三立、民視 王鴻薇：年均拿國家破10億
國民黨立委王鴻薇今發文，揭露自民國105年至今，在民進黨長期執政底下，三立、民視長年把持政府媒體預算。依照工程會提供資料，105年至今年得標數量統計總共合計拿高達95億，平均每年可以拿國家10到11億的預算。
王鴻薇提到，立法院預算中心也警告近三年政府媒體宣傳費，質疑「得標廠商集中度甚高」，痛批執政黨濫編公帑養這些黨媒，就是對自己執政無能心虛的最大證明，也是最大的負面宣傳。
王鴻薇進一步說，針對日前立法院預算中心提出警告，媒體宣傳費用過度集中特定廠商，這些「集中度甚高」的廠商名單，除了三立、民視以外，還有其他廠商也受到質疑，像是晴天整合行銷就是民進黨新北市議員羅文崇的公司，被點名在110年拿到內政部58萬以及交通部2080萬的標案；還有士奇整合行銷，負責人鍾子偉就是關鍵評論網創辦人，包括經濟部、內政部、交通部都是連三年得標，而勞動部、衛福部、教育也有部分得標，110年開始3年共拿下1億3891.3萬，這些都已經被立法院預算中心點名警告，各部會難道會不知道嗎？
王鴻薇指出，如果以政府採購案來看，民視在民進黨執政9年下，共331項標案，得標總金額約55.8億元多，而且連續三年都得到衛福部、經濟部、勞動部、農業部、教育部、內政部、客委會等部會標案，三立也不遑多讓，在民進黨執政共拿下237項標案，得標總金額約39.9億元多。三立民視國家養，民進黨真的很敢給，且這些標案很多都是限制性招標。
王鴻薇進一步說明，她自己過去揭露過，行政院及各部會112年度反詐製拍及媒體行銷標案總計4562萬元，民視卻獨拿其中的94％，一家獨攬。今年打詐預算仍然有過度集中問題，執政黨養得這麼好，難怪三立、民視變成「黨媒」，只要民進黨要打誰三立、民視就衝上去撕咬攻擊。
王鴻薇直言，行政院長卓榮泰備詢時公開向社會說，「如果真的過度集中在某幾個廠商的話，那不是廠商的問題，那是政府的問題。」顯然自己都知道這是個嚴重問題，如果行政院要幫三立、民視扛下來，敢不敢全部重新招標？這樣的決標結果如果不會改變，就不要說空話欺騙國人，還是想反正三立和民視會繼續幫忙洗白？幫忙畫大餅騙國人？立法院絕不能再縱容這樣的公器私用。
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