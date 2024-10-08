揭政府預算集中三立、民視 王鴻薇：年均拿國家破10億

國民黨立委王鴻薇今發文，揭露自民國105年至今，在民進黨長期執政底下，三立、民視長年把持政府媒體預算。依照工程會提供資料，105年至今年得標數量統計總共合計拿高達95億，平均每年可以拿國家10到11億的預算。

王鴻薇提到，立法院預算中心也警告近三年政府媒體宣傳費，質疑「得標廠商集中度甚高」，痛批執政黨濫編公帑養這些黨媒，就是對自己執政無能心虛的最大證明，也是最大的負面宣傳。

王鴻薇進一步說，針對日前立法院預算中心提出警告，媒體宣傳費用過度集中特定廠商，這些「集中度甚高」的廠商名單，除了三立、民視以外，還有其他廠商也受到質疑，像是晴天整合行銷就是民進黨新北市議員羅文崇的公司，被點名在110年拿到內政部58萬以及交通部2080萬的標案；還有士奇整合行銷，負責人鍾子偉就是關鍵評論網創辦人，包括經濟部、內政部、交通部都是連三年得標，而勞動部、衛福部、教育也有部分得標，110年開始3年共拿下1億3891.3萬，這些都已經被立法院預算中心點名警告，各部會難道會不知道嗎？

王鴻薇指出，如果以政府採購案來看，民視在民進黨執政9年下，共331項標案，得標總金額約55.8億元多，而且連續三年都得到衛福部、經濟部、勞動部、農業部、教育部、內政部、客委會等部會標案，三立也不遑多讓，在民進黨執政共拿下237項標案，得標總金額約39.9億元多。三立民視國家養，民進黨真的很敢給，且這些標案很多都是限制性招標。

王鴻薇進一步說明，她自己過去揭露過，行政院及各部會112年度反詐製拍及媒體行銷標案總計4562萬元，民視卻獨拿其中的94％，一家獨攬。今年打詐預算仍然有過度集中問題，執政黨養得這麼好，難怪三立、民視變成「黨媒」，只要民進黨要打誰三立、民視就衝上去撕咬攻擊。