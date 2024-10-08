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國慶特刊登印度報紙 介紹台灣民主和平繁榮

中央社／ 新德里8日專電

印度代表處迎接雙十國慶，今天在有近150年歷史的印度報紙「政治家日報」刊登全版的國慶特刊，讓印度民眾看到台灣民主、和平、繁榮的現況。

國慶特刊在印度「政治家日報」（The Statesman）刊出，以「民主」（Democracy）、「和平」（Peace）、「繁榮」（Prosperity）為主軸，搭配青天白日滿地紅的國旗，與「中華民國生日快樂」的字樣，除加入台北101等知名地標，還融入夜市、天燈等著名觀光元素，並有總統賴清德、副總統蕭美琴揮手致意的照片。

今年的國慶特刊提到，台灣落實以「價值外交」、「同盟外交」與「經貿外交」為三大支柱的「總合外交」策略。

國慶特刊內文提到，台灣透過「價值外交」深化與邦交國和志同道合國家的關係，藉由「同盟外交」維護區域安全，並利用產業成功推動「經貿外交」；台灣身為一個愛好和平的國家，在民主前線的目標，是與世界其他國家一起推動「民主」、「和平」、「繁榮」。

「政治家日報」是印度老牌報紙，1875年起發行，已有近150年歷史，目前也提供電子版。

印度 國慶 蕭美琴 賴清德

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