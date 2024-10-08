台灣申請加入CPTPP？ 外交部：加拿大是理念相近夥伴

我國積極推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），而今年由加拿大擔任CPTPP主席國，是否對台灣申請入會案提供幫助？外交部今表示，加拿大與我國是共享民主、自由的理念相近夥伴，加國駐台代表也曾表示樂見台灣申請加入CPTPP。

外交部今舉行例行記者會。針對加拿大作為今年CPTPP主席國，是否對台灣申請加入有幫助？外交部國際合作及經濟事務司副司長林美呈表示，加拿大與我國是共享民主、自由的理念相近夥伴，近年在各領域深化友好合作，雙邊關係良好，台加並於112年12月簽署「投資促進及保障協議」（FIPA）。另雙方也採認「供應鏈韌性合作架構」等等。

她也指出，加拿大駐台代表倪傑民曾公開表示，加拿大希望擴大更多符合標準的夥伴加入CPTPP，讓更多有良好貿易紀錄的成員加入，共同促進自由貿易，「因此加拿大非常樂見台灣申請加入CPTPP」。

林美呈指出， CPTPP會員國部長於今年5月在祕魯舉行APEC貿易部長會議發表聯合聲明，再度強調CPTPP新成員必須符合奧克蘭三原則，即高標準、遵守貿易承諾、共識決，並成立非正式平台分享資訊，以推動公平且有效率之入會程序，充分展現對台灣的善意。