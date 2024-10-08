柯文哲帳房「橘子」逃日本避風頭？林珍羽駁：她去遊學

北檢偵辦京華城弊案，鏡週刊今爆料除了柯文哲前辦公室主任李文宗外，更有另一關鍵人物是曾擔任柯市府機要秘書「橘子」許芷瑜，恐才是掌握最多金流的人，且她在檢調發動第一波搜索前一天就已飛到日本，至今未歸國。民眾黨台北市議員林珍羽上午接受「POP搶先爆」邱明玉訪問時表示，許芷瑜可能是去日本念書或遊學。

林珍羽曾在柯市府擔任副發言人，她指出，看到這新聞，只能一笑置之，這和自己認識的「橘子」落差太大，自己最早在2019年柯粉俱樂部認識許芷瑜，當時柯文哲競選連任，2人在那時認識，許根本不是像媒體所說的一幅「殺遍天下無敵手」的樣子，且許做的是祕書工作，會拿柯文哲的手機，這是很正常的事。

另外，民進黨議員陳怡君爆料，2021年曾質詢柯文哲，指擔任柯隨扈6年的陳文鐘，與「橘子」許芷瑜有不正常的男女關係，但柯文哲否認；陳怡君今也指出，她質詢後，又有一派幕僚告訴她，整件事是「橘子暗鬥陳文鐘」對陳不滿，才對外放出訊息指陳文鐘對他愛理不理。

林珍羽說，這些都太超過，還有人說找許來是對抗蔡壁如，這些都是像在編劇，其實柯文哲有很多私人行程，都是由陳文鐘跟隨，「橘子」也會去，常常一同出入，被傳成緋聞。

據指出，許芷瑜的確與杜聰明有親戚關係，但是否如外傳許外婆是杜聰明媳婦，大家都沒問這麼細，只知道輩份上許是第四代，且家境相當好。甚至在她還沒到市府任秘書，很早就是個「小柯粉」，常參與柯文哲活動，後來才傳出因柯媽介紹，進到市府擔任隨行秘書。

據前柯市府人士透露，當年許芷瑜工作應該就是隨行秘書，周刊指許是柯文哲心腹，甚至「被交待要保護好身邊的錢」一說，覺得很驚訝，因過去許在柯身邊，「頂多就是跟行程、隨行，並不是核心心腹」，不過工作時對老闆見誰，的確會略知一二。

傳出許芷瑜接獲柯指令，8月27日出境抵達日本，目前仍滯留日本未歸，有知情人士透露，其實過去許芷瑜在擔任柯秘書前，因家境相當好，並沒有很固定職業，而是在做代購，常跑日本，到日本旅遊或住一段時間，這次傳出他遣逃日本，據了解，應該是到日本旅遊，但的確沒有聽到說什麼時候回來。