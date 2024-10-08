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消防法、工輔法修法留缺口 卓榮泰允推動倉儲納管

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）、內政部長劉世芳（右）。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（左）、內政部長劉世芳（右）。記者曾吉松／攝影

全台頻傳工廠倉儲引發火災，中央遲未將倉儲納入修法加強管理，內政部劉世芳說，倉儲安全須採雙軌進行，工廠管理輔導法或消防法都要加強。行政院長卓榮泰則承諾會用最高標準檢視，未來會納管倉儲，目前內政部已在做，工輔法則請經濟部盡快排定。

國民黨立委牛煦庭今在立法院質詢指出，近年國內接連發生桃園美福倉儲大火、家樂福倉庫大火及林口倉庫大火，事實上，倉儲易燃性、燃燒強度程度不亞於工廠，如今倉儲已成火災熱點、公害溫床，也對消防救災造成巨大負擔，為避免大火悲劇重演，盼政府重視並進行制度調整。

牛煦庭詢問，目前倉儲、物流倉庫、冷鏈倉庫是否在消防法被正式納管？卓榮泰指出，這題曾在行政院會討論過，針對倉儲管制，已請內政部消防署與地方政府加強配合來做；危險物品放在哪，圖資都要清楚顯示，才不會讓消防員陷入不知名的危險狀態中。

劉世芳補充，就消防救災來看，消防法、工輔法必須注意工廠儲存物質時是否有確實申報，尤其是危險物質，消防署已有加強，消防員出勤時馬上就能得知倉儲內放置何種物質，而倉儲跟工廠大多與公司所在地有一定距離，防火、滅火措施被忽略，這點會透過兩部法令一起補足，並與地方政府一起努力。

牛煦庭追問，工廠有工輔法管理，消防法也對消防權益做出努力，但倉儲還是被漏掉，定位仍不明確，桃院市政府多次在院會中反應，但行政院版消防法也未就相關條文修正。

劉世芳說，對，倉儲要納進去，但她希望能夠雙軌進行，也就是說，工廠管理輔導法才能確切管到工廠負責人，消防法則是保障消防人員安全，未來若有大面積或多重易燃物質必須申報，才可能管理到倉儲安全。

目前政院版工輔法、消防法修正草案都已送到立法院等待審議，卓榮泰說，若修正條文不夠周延，可以共同努力，用最高標準檢視安全；至於倉儲是否納管和排案時程，他明確表示，接下來會納進倉儲，內政部已經在做，也會請經濟部盡快排定。

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