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王世堅喊撤飯桶數發部打詐App 卓榮泰：不會輕易上路

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立委王世堅上午質詢政府打詐，指出數發部是飯桶部豪無作為。記者曾吉松／攝影
立委王世堅上午質詢政府打詐，指出數發部是飯桶部豪無作為。記者曾吉松／攝影

賴清德總統先前下令「打詐視同作戰」，但政府打詐成效不佳。立委王世堅今立法院質詢時，強調打詐越打越詐，且數位發展部編6千萬預算建置打詐平台App，但負評如潮，「飯桶數發部乾脆撤掉」。行政院長卓榮泰答詢，不可否認打詐還很多，平台若達不到功能，就不會輕易上路。

王世堅今質詢前準備台灣拼圖要送給卓榮泰，說希望卓能大公無私把全台灣22縣市拼在一起，大家應團結和諧、互助互愛，不能讓國家有陰暗角落，不分藍綠白要團結在一起，最高行政首長的首要任務，就是要忍辱負重、任重道遠。

王世堅針對政府打詐質詢，表示成績越打越詐，前年111年有2萬9千件、財團損失73億；去年高達2萬8千件、增加88億元，沒想到今年7月通過打詐專法，詐騙集團更集體向政府公權力挑釁，光是今年8月就137億，單月就超過去年一整年，「飯桶數發部做打詐儀表板，編近6千萬建置App，複評如潮，乾脆撤掉，像這些錢掉到水裡，一群飯桶。」

卓榮泰表示，不可否認打詐還很多，但這些是數字計算標準不同，儀表板原本要設立平台供查詢，這是國內創舉，目前在嘗試作業中，平台上網時間會延後，要再做改善。

內政部長劉世芳說明，以前在算打詐案是當刑案，以前十幾、二十個人算一個案，但現在就是直接幾個人、算幾個案，165報案進來也是主觀認定損失金額就先輸入進去，後續會再審查。

卓榮泰承諾，平台若達不到功能，讓人民無法安全使用，就不會輕易上路。

立委王世堅（右）上午質詢行政院長卓榮泰（左）時送他台灣拼圖，希望卓榮泰時時愛台灣。記者曾吉松／攝影
立委王世堅（右）上午質詢行政院長卓榮泰（左）時送他台灣拼圖，希望卓榮泰時時愛台灣。記者曾吉松／攝影

卓榮泰 打詐 數位發展部 王世堅 詐騙集團

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