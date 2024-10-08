林口社宅變月租4、5萬酒店公寓 民眾黨團質疑圖利廠商

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，台北市前市長柯文哲承擔責任，興建林口社會住宅，沒想到移交給內政部住都中心，現在被轉包給廠商牟取暴利，導致現在許多人望屋興嘆，廠商經營酒店公寓發大財，「請問這不是圖利，什麼才是圖利？」

民眾黨立法院黨團上午舉行「人民想租社宅租不到，蓋好竟轉作高級酒店」記者會，民眾黨立委黃珊珊表示，「社會住宅是用蓋的，不是拿來說的」，賴清德總統去年在競選總統期間，曾經帶著時任內政部長林右昌、住都中心董事長花敬群宣示居住正義的政見，其中林口社宅就是柯文哲在台北市長任內完工啟用。

黃珊珊說明，林口社會住宅原本是世大運選手村，後來交還給內政部作為社宅使用，屬於非常有指標性的社會住宅，總共有34棟2500戶，現在還有很多人在排隊，大家苦苦等候入住林口社宅，但是裡面卻有上萬坪的面積，竟然被挪作高級酒店跟商辦，「不但沒有照顧到弱勢人民，而且可能還有圖利廠商的嫌疑。」

黃珊珊指出，根據內政部的統計資料，目前完工可以入住的社會住宅有3.2萬戶，其中有2萬戶是由台北市政府興建，賴總統未來8年還要再蓋13萬戶，現在竟然就把現有的社宅挪作他用、作為高級酒店公寓出租，國庫還砸大錢補貼三房東，甚至還有可能圖利相關廠商。

黃珊珊批評，弱勢族群租不到社會住宅，政府卻改成高級酒店公寓出租，這些都是很清楚的事實，其中兩房型的月租金是4萬3000元，三房型則要5萬7000元，甚至還找來知名藝人拍片介紹，住都中心完全在公然說謊。

黃國昌表示，當初台北市政府勇敢承擔責任，沒想到移交給內政部住都中心，竟然被轉包給廠商牟取暴利，「拿納稅人的錢蓋社宅、用國庫補貼損失，結果最後拿到的廠商發大財，請問這不是圖利，什麼才是圖利？」社會住宅變成酒店，導致很多人只能望屋興嘆。

黃國昌諷刺，經濟部付租金給住都中心，中小企業署承擔損失，低價租給酒店公寓業者，結果高價租進來、低價租出去，最後只有廠商發大財，真的是令人嘆為觀止，社會住宅的功能變成如此，難道就是賴總統口中的居住正義，年輕人的眼淚恐怕都要掉出來。

黃國昌直言，地方政府蓋好社會住宅，中央政府不當作社宅出租，民進黨連割稻尾都不會，希望賴總統出來面對，親自說清楚講明白。

民眾黨立委張啓楷表示，大家對社會住宅的要求很簡單，就是蓋快一點、蓋多一點，然而民進黨政府喊了這麼久，目前真正完工、可以入住的社宅僅有3萬2065戶，其中還有將近2萬戶是由柯文哲興建，「民進黨政府用作高級酒店，對得起年輕人跟弱勢團體嗎？」