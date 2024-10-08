蔡英文出訪 美國之音：凸顯台歐近年關係緊密

前總統蔡英文將赴捷克等歐洲國家訪問，是她今年5月卸任後首度出訪。「美國之音」（VOA）分析，中國可能表達反對，但學界認為這凸顯台灣與歐洲國家近年建立密切關係。

蔡英文預定出席在捷克舉辦的「公元兩千論壇」（Forum 2000），並發表10到15分鐘演說。路透社引述匿名外交消息人士披露，除布拉格之外，蔡英文也將前往法國和比利時。

分析圈指出，蔡英文此行凸顯歐洲仍是台灣外交一大關鍵焦點。

「歐洲價值安全政策中心」（European ValuesCenter for Security Policy）在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）說：「蔡英文執政8年期間追求台灣外交多元化策略，而這項策略一些最實際的結果可以從台歐關係看出。」

他認為，蔡英文此行向歐洲國家釋出有力訊號：「台灣希望被視為個別歐洲國家乃至整體歐洲的堅定夥伴」。

捷克是蔡英文執政期間與台灣大幅深化往來的歐洲國家之一。捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在2023年1月贏得總統大選後與蔡英文通電話；自2020年以來，捷克與台灣的國會外交交流也更加頻繁。

專家們表示，對外公布蔡英文出訪布拉格之行，反映捷克願意更公開與台灣往來。

台灣大學政治學者南樂（Lev Nachman）接受「美國之音」電話訪問時說：「捷克共和國是最願意表明與台灣關係的國家，其他歐洲國家或許不願這麼做，但不代表它們不願意與台灣維持友好關係。」

即便蔡英文謹慎規劃這趟行程，東吳大學政治學系助理教授陳方隅仍預期北京當局會報復接待蔡英文的國家。

他說：「由於北京常常針對與台灣友好互動或推出友台政策的國家實施經濟制裁，我預期他們會以類似方式回應蔡英文的歐洲行。」

蔡英文此行主要是表達台灣希望優先與歐洲國家往來，葉皓勤也預期現任總統賴清德政府將把焦點放在深化與

他說：「台灣的外交部已開始調整台北對歐洲的態度，既然外交部宣布的第一批工業特區有部分將落腳捷克共和國，這反映台灣現任政府在與歐洲國家發展關係時以實質為優先的方針。」