轟林右昌五大弊案現形 國民黨籲10月13日投票還謝國樑公道

基隆市長謝國樑罷免案投票倒數5天，國民黨今續攻前市長林右昌任內五大弊案，抨擊民進黨拚命推動不具民意基礎的惡意罷免，就是為了掩蓋過去在基隆的爛政。呼籲市民10月13日出門投下不同意罷免票，支持認真做事的謝國樑。

國民黨立委羅智強指出，民進黨推動的這場惡罷已經到荒腔走板的地步。東岸停車場明明是林右昌市府的弊案，竟然有無恥的政黨可以拿來當作罷免謝國樑的理由。大日公司負責人還是林右昌帶到民進黨中常會，在蔡英文面前還大聲稱讚，兩方關係這麼密切，檢察官眼睛是看不到？

羅智強說，因為東岸商場產權被法院四度打臉，罷樑團體撐不下去，開始到處找理由。先是罷樑支持者發文稱在基隆的水溝發現長草；同一時間，高雄的水溝長一排樹，這些要罷免謝國樑的民進黨的人，怎麼就安靜了？要不要請罷樑團體轉個場，到高雄去罷免市長陳其邁？

談及颱風天放假，羅智強說，南部也有縣市首長宣布放假，第一天也沒風雨，基隆放假第一天就下大雨，第二天就有災情了，謝國樑為了人命決定放假，竟然也被成為罷免的理由，民進黨不要把基隆人當笨蛋，不要欺負基隆人，不要把鬥爭把仇恨帶到基隆。

羅智強說，10月13日不只是謝國樑的罷免案，更是基隆的公道與是非，他對基隆人有信心，基隆人雖然反對惡罷，但如果沒有出來投票，以民進黨動員能力，動員出25%的選票，罷免票非常有可能會衝過25%，大家就用更多的不同意罷免票來告訴民進黨和惡罷團體，基隆人不是好欺負的。

國民黨發言人楊智伃說，東岸商場事件至今將近一年多，罷樑團體莫名其妙、極盡羞辱拿枝微末節的事件或荒謬言論去充實他們霸凌的正當性。但大家卻是看到五大弊案直接烙印在林右昌的市府任內，包括不肖廠商霸占基隆市產、城際轉運站、基隆田徑場、基隆市納骨塔、以及「毛胚屋」寵物銀行。

楊智伃說，這五大弊案有五點雷同，包括浩蕩開工、延宕工程、追加經費、無法完工，什麼怪給謝國樑，這就是林右昌玻璃心的自我保護機制，只要怪給謝國樑，自己就沒有任何過錯。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟表示，上周颱風為基隆帶來了氣象站開站44年來最高的單日降雨，基隆市內多處也傳出許多的淹水及土石流災情，罷免團體和民進黨議員毫無依據的批評市府沒有作為，卻忽視市長及市府團隊在風災期間幾乎睡在災害應變中心，全心全意守護家園努力的事實。

黃申棟說，民進黨籍議員和罷免團體對災後復原，除了毫無意義的嘲諷和打擊公務員信心外，他們的言論對基隆完全沒有幫助，還在社群媒體發布戲謔的影片幸災樂禍，相信市民已經相當厭煩，呼籲基隆的好朋友們10月13日出門投下不同意罷免票。