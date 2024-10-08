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曾交手過「橘子」許芷瑜 卓冠廷：她寧做偽證也要幫柯文哲出頭

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人卓冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人卓冠廷。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲涉貪遭羈押逾一個月，今天又傳出柯文哲貼身帳房許芷瑜「橘子」扮關鍵角色。民進黨發言人卓冠廷臉書表示，他曾和許芷瑜在法庭上交手過，許芷瑜寧可承擔做偽證的風險，也要幫柯文哲達成入他於罪的目的。

今天有媒體報導，檢廉偵辦進度又有重大突破，從金流追查鎖定了許芷瑜。不過許芷瑜早在8月底檢廉搜索前，便接獲柯的指示緊急出境，目前人仍滯留日本，若再不回台到案說明，將面臨通緝。民眾黨發言人吳怡萱駁斥，報導亂湊一通，並無大帳房相關情事。

卓冠廷表示，報導提到「橘子」許芷瑜被形容是「地下主席」，重要性可見一斑。許芷瑜也在柯文哲告他的時候，當庭作證，對法官表露了柯文哲與自己關係有多緊密。

卓冠廷指出，去年柯文哲告他加重誹謗，只因他評論柯文哲與高虹安私下會面，談論新竹市府人事而且意見不合。當時其中一個出庭替柯文哲作證的就是許芷瑜。

卓冠廷說，許芷瑜當庭向法官陳述，「柯文哲跟其他人起爭執，柯都會跟她分享，柯文哲沒跟她講有起爭執，所以代表兩人沒有口角」。當時他和律師都愣了一下，怎麼會有一位秘書，竟能用如此自傲的姿態，在法庭上說柯文哲凡事都會向她訴說的樣子。

柯文哲前幕僚張益贍也在臉書說，離開市府之後，會有一些從2014年一起打仗的老兄弟向他抱怨，「現在柯都只聽橘子的」，他都會打趣安慰他們，「如果要去跟橘子比，你頂多就是顆柚子而已」。

卓冠廷 柯文哲 民眾黨

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