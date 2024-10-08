假車牌氾濫 洪孟楷提修法杜絕：最重處6萬罰鍰沒入車輛

「AB車牌」狀況嚴重，網路可見販售偽造車牌廣告，國民黨立委洪孟楷今籲源頭管理，阻絕銷售，加強取締，提出「道路交通管理處罰條例第12條修正草案」，最重可處3萬元罰鍰，一年內違規使用偽造車牌2次以上，處6萬元罰鍰並沒入車輛。

假車牌氾濫，造成執法困難外，一般用路人如遇肇事逃逸，恐也難追肇事者身分，已經形成社會治安問題。

洪孟楷今舉行記者會，表示網路可買假車牌，是下一個犯罪溫床跟未爆彈嗎？接獲民眾反映網路或社群平台出現廣告，販售高仿客製化車牌，實際了解後才發覺狀況非常嚴重。各縣市政府都把假車牌列為重中之重。

洪孟楷秀出在臉書上收集的相關廣告圖，表示非法集團太囂張，無法想像背後有多龐大的犯罪利益，除了臉書外，許多國人使用的社群網站平台都有。

洪孟楷也針對交通部明年將推出最新防偽車牌，質疑明年推出新車牌是全部人都更換嗎，還是新車用新的防偽車牌？這樣無法阻絕已流入市面的假車牌。他呼籲要源頭管理、阻絕銷售、加強取締，他提出修法之外，也希望看到行政院的修法版本。

洪孟楷提出道交處罰條例第12條修正草案，據內容，使用偽造車牌由處現行3600元以上1萬800元罰鍰，提高為處1萬元以上3萬元以下罰鍰。一年內違規使用偽變造車牌2次以上，處6萬元罰鍰並沒入車輛。

內政部警政署交通組長陳明志說，民國112年到113年間，警政署發現偽造車牌越來越多，下令各警察機關加強查緝，會以行政跟刑事責任追究，警察在研發科技部分，在巡邏車上裝置鏡頭可以立即掃描車牌，發現可疑牌號會攔下查證，要求同仁向上溯源查緝。據112年、113年案件情形，112年以道交處罰條例處罰有281件，113年目前已有658件；移送法院偵辦的，112年是130件，113年目前353件。

交通部專門委員趙晉緯說，分析目前使用假車牌的狀況，有6分之1是車籍狀況正常卻使用假車牌，有特定犯罪或不正當目的，警政署會加強執法，車籍狀況異常部分很多是酒駕、危險駕駛等情形，造成有些民眾使用假車牌。後續會跟法務部警政署針對刑法、道交處罰條例跟其他相關法令，討論是否加重罰則，針對網路平台販賣假車牌清查，如Yahoo拍賣或蝦皮等下架資訊，跟臉書、LINE等平台做查緝，更上游的也會跟海關加強取締國外輸入台灣的假車牌。

數發部數位產業署簡任技正黃美靜說，為杜絕社群平台販售偽造車牌廣告，依照打詐專法，把Google、Meta、LINE、抖音等國人常用的四大業者六大平台納管，要求業者在廣告上架前實名認證，若是刊登詐騙廣告要依法下架，若不配合下架，將依打詐專法處罰業者，要求業者善盡管理，也助交通部跟業者建立橫向溝通機制。

法務部檢察司科長李思達說，針對刑法第212、216條，有些評論認為罰則太輕，阻絕犯罪效果不彰，收到很多建議，如加重罰則或訂立專章、對於累犯不得易科罰金等，都會積極討論，納入法務部刑事法律研修小組例行會議討論，以後也會研議是否進行修法。

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