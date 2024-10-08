批罷樑和民進黨一搭一唱 謝國樑 : 仿罷韓累摩天輪仇視值

基隆市長謝國樑罷免案周日投票。謝國樑指出，罷免方不斷新創罷免理由，不難看出政黨在背後作為，他仍會繼續把市政成績論述清楚，也想用一樣的標準拜託罷樑團體，這次罷免若不成功，「希望不要放棄你們對基隆的努力，持續對市政關懷。」

謝國樑接受UDN TV專訪時指出，針對罷樑團體最詬病的罷免理由之一，是在國門廣場打造摩天輪。謝國樑說，罷免團體過去一個月根本沒提到摩天輪，是民進黨秘書長林右昌發文後才跟進，一開始他們提東岸商場，接下來是電動機車，這些都破功了，更看出執政黨和罷免方的動作是一搭一唱，步驟搭配非常精準。

謝國樑說，台灣現在對摩天輪有滿高的仇恨值，從高雄市前市長韓國瑜到現在延續下來，適不適合蓋摩天輪他都尊重，以後可以再討論，但要拿政府專業人員的公共地點評估案作為主要罷免理由，只是因為前面罷免理由都已經消失殆盡，才要不斷新創罷免理由。

謝國樑說，這是基隆70幾年來首次的罷免投票，他們很確定不支持罷免的比例占多數，但很擔心這些朋友不出來投票。這20個月市府努力做了很多事，更讓基隆人口增加、債務減少至20年來最佳，罷免沒有正當性。現在正是努力催票的階段，希望提高投票率，他要鼓勵市民如果支持謝國樑，一定要出來投下寶貴的不同意罷免票。

謝國樑說，綠營政治人物在基隆對他非常怨恨，才上任市長三天，就有新聞公開討論要罷免他，「我這一年來都是等待他們來做這件事，」走到今天終於要發生，自己的情緒從一開始的起伏到現在十分平靜，準備也已就緒。民進黨一直認為基隆是他們的江山，兩年前的敗選讓他們的恨意已高漲到無法掩飾或克制，這場罷免是必然的。

謝國樑表示，他告訴自己「你不讓基隆的民進黨朋友投一次票，他們永遠不會善罷甘休，」真正再投一次票讓市民再表態，雖然對他們比較辛苦，總是解決事情的方式。希望投完這一票之後，大家的生活能回歸正常，市政工作也可以繼續往前走。

對於罷樑團體羅列的罷免理由，謝國樑說，大家都是為基隆好，建議有好的部分市府可以採納，由於提案領銜人和其他幾位幹部過去未曾關心過基隆任何公共議題，未來罷免案即使未通過，他會依照承諾，一定邀請他們在每年第四季到市府和局處首長一起座談、參與市政討論。