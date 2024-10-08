柯文哲舊聞話題 戴湘儀：我真的不是那個戴小姐

前台北市長柯文哲因案遭調查及司法羈押，昔日新聞也被重提，國民黨新北市議員戴湘儀今天在臉書貼文「我真的不是那個戴小姐，I am NOT!」。她說，這就是個笑話。

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭裁定羈押禁見，國民黨台北市議員鍾小平5日在政論節目中爆料柯文哲手機解密後可能的內容，引發外界關注。

由於2015年前立委蔡正元和柯文哲相互放話的新聞內容中曾提及「戴小姐」，蔡正元當時稱「戴小姐」是誰，柯文哲「心裡有數」，柯文哲也回應，他太太陳佩琪也在問「戴小姐」是誰。

戴湘儀表示，沒想到多年後又被網路提及，昨天就在臉書（Facebook）上貼「我真的不是那個戴小姐，Iam NOT!」，這就只是一個笑話，她也用開玩笑的方式在臉書上貼文回應網友的說法。

她表示，由於網路重炒以前的新聞，她昨天就接到許多過去媒體同業紛紛打電話問她，甚至以前媒體主管，但真的是一個無妄之災。她不是那個「戴小姐」，也不知道「戴小姐」是誰。

戴湘儀說，她2013年大學畢業後進電媒跑財經新聞，後來跑完台北市長選舉後沒多久就去英國留學，而當時的她確實頭髮也不長，但絕不是所謂「戴小姐」。

至於柯文哲因案遭司法羈押後，遭遇許多攻擊言論，戴湘儀也曾貼文對此表示感慨，內容中提及「現在如浪潮一般的批評與霸凌，各種挖苦的輿論與政論節目，網路上許多過份訕笑、落井下石的行為，我是真的無法認同」。

她貼文表示「也許是這個世界運轉的方式太過現實，也許是柯文哲所形容媒體如鯊魚，最終真將他消耗殆盡。」