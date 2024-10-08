快訊

獨／新光金電子投票結果曝光 外資贊成新新併比重超過7成

汪建民肺腺癌病逝！24年前因《台灣靈異事件》走紅 晚年欠債病榻上仍想直播

又遭惡搞「檳榔」放迴轉台 台灣壽司郎：所有店鋪全面消毒、採取法律行動

柯文哲舊聞話題 戴湘儀：我真的不是那個戴小姐

中央社／ 新北8日電

前台北市長柯文哲因案遭調查及司法羈押，昔日新聞也被重提，國民黨新北市議員戴湘儀今天在臉書貼文「我真的不是那個戴小姐，I am NOT!」。她說，這就是個笑話。

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭裁定羈押禁見，國民黨台北市議員鍾小平5日在政論節目中爆料柯文哲手機解密後可能的內容，引發外界關注。

由於2015年前立委蔡正元和柯文哲相互放話的新聞內容中曾提及「戴小姐」，蔡正元當時稱「戴小姐」是誰，柯文哲「心裡有數」，柯文哲也回應，他太太陳佩琪也在問「戴小姐」是誰。

戴湘儀表示，沒想到多年後又被網路提及，昨天就在臉書（Facebook）上貼「我真的不是那個戴小姐，Iam NOT!」，這就只是一個笑話，她也用開玩笑的方式在臉書上貼文回應網友的說法。

她表示，由於網路重炒以前的新聞，她昨天就接到許多過去媒體同業紛紛打電話問她，甚至以前媒體主管，但真的是一個無妄之災。她不是那個「戴小姐」，也不知道「戴小姐」是誰。

戴湘儀說，她2013年大學畢業後進電媒跑財經新聞，後來跑完台北市長選舉後沒多久就去英國留學，而當時的她確實頭髮也不長，但絕不是所謂「戴小姐」。

至於柯文哲因案遭司法羈押後，遭遇許多攻擊言論，戴湘儀也曾貼文對此表示感慨，內容中提及「現在如浪潮一般的批評與霸凌，各種挖苦的輿論與政論節目，網路上許多過份訕笑、落井下石的行為，我是真的無法認同」。

她貼文表示「也許是這個世界運轉的方式太過現實，也許是柯文哲所形容媒體如鯊魚，最終真將他消耗殆盡。」

京華城案 戴湘儀 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲貼身帳房遭指潛逃出境 民眾黨反譏上個是邵琇珮

「橘子」成京華城案金流關鍵人物？顏若芳：柯文哲慘了

柯文哲貼身女帳房潛逃赴日？北檢：角色仍待調查釐清

周刊爆沈慶京到柯文哲市長室喬容積560 游淑慧秀公文點時序錯

相關新聞

柯文哲貼身帳房赴日避風頭！許芷瑜被交代「保護好身邊的錢」

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙弊案遭羈押已逾一個月多，檢廉偵辦進度又有重大突破，從金流追查鎖定了柯的貼身帳房，綽號「橘子」的祕書許芷瑜…

曾交手過「橘子」許芷瑜 卓冠廷：她寧做偽證也要幫柯文哲出頭

民眾黨主席柯文哲涉貪遭羈押逾一個月，今天又傳出柯文哲貼身帳房許芷瑜「橘子」扮關鍵角色。民進黨發言人卓冠廷臉書表示，他曾和...

蔡英文賣土地 520離任財產申報款增4千萬

監察院今天公布最新財產申報，前總統蔡英文5月20日離任申報，存款較去年11月申報時增加了4047萬元，主要增加在台銀信託專...

總統身價比一比 蔡英文土地多、賴清德背房貸、扁一言難盡

監察院今天公布前總統蔡英文最新財產申報，總財產差異不大，存款增加為賣地所得。縱觀近幾任總統身價，賴清德總統尚在背房貸；蔡...

京華城弊案延燒 王令麟以證人身份被約談

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城弊案，檢廉今天並以證人身分約談東森集團總裁王令麟，據悉為釐清民眾黨周圍組織相關金流，王令麟...

暗酸前朝？蔣萬安曝停工發函詢問原因：沒依法行政今天才發生問題

京華城工地遭北院裁定假扣押，北市府是否會要求京華城勒令停工，成為議會開議焦點，民進黨議員簡舒培今質疑，法條已寫很清楚，若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。