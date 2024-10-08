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罷樑發言人李晏蓉：民進黨未主動介入 憂同意票少於不同意

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
山海拆樑公民行動發言人李晏蓉說，經過評估決定音樂會活動如期舉行，希望可以讓基隆市民在颱風過後，藉由音樂來獲得力量。圖／聯合報系資料照片
山海拆樑公民行動發言人李晏蓉說，經過評估決定音樂會活動如期舉行，希望可以讓基隆市民在颱風過後，藉由音樂來獲得力量。圖／聯合報系資料照片

基隆市長謝國樑罷免案13日投票，罷免案公辦電視說明會昨登場。「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉接受UDN TV專訪時表示，國民黨一直想將罷樑塑造成政黨鬥爭，反而因民進黨未主動介入，基本盤可能不會顯著被催出來，的確會擔心同意票少於不同意票。

罷樑團體列舉的「罷免理由書」中共有五大點，對於最不能接受的一項理由，李晏蓉指出，謝國樑一些荒唐的政策是從在國門廣場建摩天輪開始，不僅沒有基隆港周邊地生態影響評估，未來維修、清潔、影響到天際線美觀等問題，都不見市府配套。

李晏蓉說，他們不是特別討厭謝國樑，或認為謝是十惡不赦的人。很多民眾到市長信箱陳情，收到回覆全是罐頭訊息，再到謝國樑和市政府的臉書留言，也都一一被封鎖，反對留言也被刪除，民怨才會累積到大家認為，除了罷免之外，似乎沒有其他路線可以表達訴求。

李晏蓉表示，罷免初衷是盼有機會和謝國樑好好表達訴求與對基隆的期待，但因過去窮盡所有管道仍無機會，才會走到罷免這一步。國民黨想將罷樑塑造成政黨對決，以催出他們的基本盤，但民進黨一直很尊重公民團體的主體性，反而沒有主動出面，在民進黨基本盤可能不會顯著被催出來的情況下，的確會擔心同意票少於不同意票。

她說，即使是國民黨支持者中，也有人認為謝國樑做得不好，希望等國民黨再提出下一位更好的候選人？未來幾天他們仍會持續加強文宣力道，希望市民可以看看罷免方提出的理由，降低國民黨不斷在告訴大家「民進黨選輸想要重選」的觀念。

針對謝國樑表示，會與罷免團體維持良好溝通管道，希望每年第4季，能邀請罷免團體到市府給予指導。李晏蓉認為，相信市民看到謝國樑回應時可明顯感受到，只是隨便丟一個回應，且一旦罷免案不成功，謝國樑任內無法再一次罷免，「到時候即便他想要反悔，我們也沒辦法拿他怎麼樣。」

對於國民黨下達固樑動員令，李晏蓉說，這麼多其他縣市的民意代表或黨公職來到基隆固樑，卻感受到他們其實沒有去在意市民所提出來的訴求是什麼；他們也會說謝國樑是個好人、很善良，但這不是一個成為市長的標準。

李晏蓉說，市長應該是有責任和能力可以去擘劃城市的運作，照顧市民、提升城市未來發展，但這些行為謝國樑都沒有做到，純粹以一個「他是個好人」來批評罷免沒有正當性，非常不合理。

國民黨 基隆 山海公民拆樑行動 罷免 謝國樑

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