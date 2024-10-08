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影／社宅租金混亂 民團籲盡速訂定社宅分級租金原則

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導

社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會等三個民間團體，邀請立委林月琴、林憶君、羅智強共同舉行跨黨派記者會，要求落實「依收入能力訂定分級租金」，以及社宅租金調整應以辦法或自治法規定。

針對目前社宅分級收費原則爭議焦點為，應該要採「所得」還是「身份」作為基準？自2021年「住宅法」修法要求中央訂定分級收費原則至今三年餘，已舉辦八場各類研商會議、住宅審議委員會、公聽會等會議進行溝通。但由於上述「所得」與「身分」之優缺點爭議，遲遲未能定案。

民團認為應採「所得」計算，乃因以若以「身份」計價，最明顯的問題是會出現不同所得繳相同租金的「垂直不公」。且由於「社會救助法」取得弱勢身分標準極為苛刻，對未取得福利身分的「邊緣戶」或是低薪青年群體，社宅租金恐超出其負擔能力。

立委林憶君（左二起）、羅智強、林月琴與社會住宅推動聯盟等團體，上午在立法院舉行記者會，要求落實「依收入能力訂定分級租金」。記者曾學仁／攝影
立委林憶君（左二起）、羅智強、林月琴與社會住宅推動聯盟等團體，上午在立法院舉行記者會，要求落實「依收入能力訂定分級租金」。記者曾學仁／攝影

住宅法 社宅 社會住宅 租金 記者會

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