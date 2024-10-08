影／社宅租金混亂 民團籲盡速訂定社宅分級租金原則

社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會等三個民間團體，邀請立委林月琴、林憶君、羅智強共同舉行跨黨派記者會，要求落實「依收入能力訂定分級租金」，以及社宅租金調整應以辦法或自治法規定。

針對目前社宅分級收費原則爭議焦點為，應該要採「所得」還是「身份」作為基準？自2021年「住宅法」修法要求中央訂定分級收費原則至今三年餘，已舉辦八場各類研商會議、住宅審議委員會、公聽會等會議進行溝通。但由於上述「所得」與「身分」之優缺點爭議，遲遲未能定案。