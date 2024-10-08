賴總統接見聖露西亞訪團 談繼續推動價值外交

總統賴清德今天接見聖露西亞訪團，他說，台灣會繼續推動價值外交，深化與聖露西亞的邦誼，也會進行經濟外交，跟民主夥伴與聖露西亞共同推動產業發展，造福人民，期盼一起攜手前進，為全球和平繁榮貢獻更多力量。

賴總統今天在總統府接見聖露西亞參議院議長雷諾茲（Alvina Reynolds，另譯：雷諾絲）與眾議院議長佛朗西斯（Claudius J. Francis，另譯：法蘭西斯）所率領的訪問團，感謝他們來台參加雙十國慶活動，展現兩國友好情誼。

賴總統說，聖露西亞是台灣在加勒比海的重要友邦，無論是在中美洲議會等國際場合或是今年聯合國大會總辯論，聖露西亞都持續為台灣發聲，支持台灣的國際參與；台灣與聖露西亞共享民主、自由、法治的普世價值，過去幾年來，兩國除了持續深化邦誼，也在經濟、農業、教育等領域攜手合作，開創豐碩成果。

賴總統感謝訪賓長期以來對兩國邦誼的支持，他說，未來台灣會繼續推動價值外交，深化與聖露西亞的邦誼，也會進行經濟外交，跟民主夥伴與聖露西亞共同推動產業發展，造福人民，大家一起攜手前進，繼續提升兩國人民福祉，並為全球和平繁榮貢獻更多力量。

雷諾茲說，這次訪台象徵著中華民國台灣與聖露西亞多年來非常溫暖且友好關係；台灣在繁榮的同時，也與全世界無私分享資源，聖露西亞從中受惠。

佛朗西斯表示，相信賴總統會發揮領導力，他看到賴總統非常有決心要引導國家持續繁榮、維護和平、持續進步；台灣一直以來都是民主、創新、韌性的燈塔，對全球許多國家都是非常閃亮典範；台灣在科技醫療與永續發展的進展，不只提升台灣地位，也獲得各國尊重敬佩。

佛朗西斯說，他要代表聖露西亞政府人民，感謝台灣提供聖露西亞堅定不移的支持，台灣慷慨友誼在聖露西亞做出實質改變。

佛朗西斯表示，兩國之間合作精神，印證著團結與共享價值，現在世局紛亂，聖露西亞很重視這些團結的夥伴關係，從中找到非常多力量與啟發。

佛朗西斯說，台灣面對全球挑戰時，展現出韌性以及決心，展現出領導力、抱負，這是全球舞台一個真正夥伴所需要的元素；他希望重申合作的決心，為國家帶來更明亮、更有包容性的未來，也希望夥伴關係可以持續，並創造出更多的友誼、成長與繁榮。