快訊

中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

北市松山區休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛OHCA送醫不治

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

基隆東岸商場攻防林右昌要謝國樑道歉 謝提出三個事實回擊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今早提出「三個事實」，回應前市長林右昌就東岸商場要他道歉的要求。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早提出「三個事實」，回應前市長林右昌就東岸商場要他道歉的要求。記者邱瑞杰／攝影

民進黨秘書長林右昌基隆東岸商場招商和產權爭議，基隆市長謝國樑應為惡意抹黑他公開道歉。謝在今天回應，林任內的東岸營運廠商行賄被起訴是事實，業者短報市府應收的收入也是事實，他對林的發言，沒有太多回應。

林右昌曾擔任8年基隆市長，任內辦理東岸地下停車場招商，由大日公司負責營運，大日再找主富服裝公司（NET），做為經營地上1樓商場的協力廠商。後來由市府擔任起造人，由NET出資增建2至4樓商場，增建空間衍生市府和NET產權爭議。

林右昌昨在臉書貼文說，他在基隆市長任內創造新的公共空間及人本通行環境，才是東岸停車場促參案的目的，並不是商場，請謝國樑與國民黨為這陣子以來，惡意抹黑他的不實言論公開道歉。

國民黨昨晚回應，鄭重向林右昌道歉，「對不起，本黨傷害林右昌的玻璃心」，國民黨不該說出林右昌未登記東岸商場產權的實話，讓林丟臉。不該說出林右昌任內官員涉及東岸商場貪汙社會，讓林尷尬。不該說出林右昌帶著東岸商場涉賄廠商出入民進黨，讓林難堪。不該說出法院判決謝國樑守護市產4連勝，讓林下不了台。

謝國樑今早到八斗子環保局清潔隊濱海班慰問清潔隊員時說，大日被起訴是事實，大日短報市府應收的收入，也在地檢署的起訴書載明。審計室目前也要求市府跟大日以及NET，追回前市府期間短收的市府收入也是事實。

謝國樑表示，基隆市政府政風處在提供給基隆市議會的密件報告裡面，提到希望相關案件，未來能由廉政署接手偵辦，也是不爭的事實，所以他對於林右昌的發言，沒有太多的回應。

林右昌也提及東岸商場2至4樓產權登記，僅是行政程序尚未完備，以及市府強制點移交，讓謝被控「強盜」行為，謝國樑也僅說「謝謝」，沒有回應。

基隆市長謝國樑今早提出「三個事實」，回應前市長林右昌就東岸商場要他道歉的要求。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早提出「三個事實」，回應前市長林右昌就東岸商場要他道歉的要求。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早到八斗子環保局清潔隊濱海班，慰問清潔隊員辛勞。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早到八斗子環保局清潔隊濱海班，慰問清潔隊員辛勞。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早提出「三個事實」，回應前市長林右昌就東岸商場要他道歉的要求。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今早提出「三個事實」，回應前市長林右昌就東岸商場要他道歉的要求。記者邱瑞杰／攝影

NET 國民黨 基隆 林右昌 民進黨 謝國樑

延伸閱讀

即時短評／投票前暴雨釀災 成謝國樑罷免案勝負難料因子

林右昌談東岸商場爭議 國民黨致歉酸：傷害你的玻璃心

謝國樑：罷免是仇恨堆積 希望基隆更好、變成更有愛環境

東岸商場爭議 林右昌開砲批謝國樑護產轉移強盜焦點

相關新聞

柯文哲貼身帳房赴日避風頭！許芷瑜被交代「保護好身邊的錢」

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙弊案遭羈押已逾一個月多，檢廉偵辦進度又有重大突破，從金流追查鎖定了柯的貼身帳房，綽號「橘子」的祕書許芷瑜…

「橘子」成京華城案金流關鍵人物？顏若芳：柯文哲慘了

北檢偵辦京華城弊案，鏡週刊今爆料除了柯文哲前辦公室主任李文宗外，更有另一關鍵人物是曾擔任柯市府機要秘書「橘子」許芷瑜，恐...

蔡英文賣土地 520離任財產申報款增4千萬

監察院今天公布最新財產申報，前總統蔡英文5月20日離任申報，存款較去年11月申報時增加了4047萬元，主要增加在台銀信託專...

即時短評／投票前暴雨釀災 成謝國樑罷免案勝負難料因子

基隆市長謝國樑罷免案電視說明會甫落幕，支持、反對陣營在13日投票前持續動員。攻防半年多，民眾對雙方論述多有了解，或許也早...

影／社宅租金混亂 民團籲盡速訂定社宅分級租金原則

社會住宅推動聯盟、崔媽媽基金會等三個民間團體，邀請立委林月琴、林憶君、羅智強共同舉行跨黨派記者會，要求落實「依收入能力訂...

釐清京華城金流 檢廉約談東森集團總裁王令麟作證

台北地檢署指揮廉政署偵辦京華城弊案，全力爬梳台北市前市長、民眾黨主席柯文哲可疑金流，不僅傳出柯文哲另名貼身女帳房、綽號「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。