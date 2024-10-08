基隆東岸商場攻防林右昌要謝國樑道歉 謝提出三個事實回擊

民進黨秘書長林右昌指基隆東岸商場招商和產權爭議，基隆市長謝國樑應為惡意抹黑他公開道歉。謝在今天回應，林任內的東岸營運廠商行賄被起訴是事實，業者短報市府應收的收入也是事實，他對林的發言，沒有太多回應。

林右昌曾擔任8年基隆市長，任內辦理東岸地下停車場招商，由大日公司負責營運，大日再找主富服裝公司（NET），做為經營地上1樓商場的協力廠商。後來由市府擔任起造人，由NET出資增建2至4樓商場，增建空間衍生市府和NET產權爭議。

林右昌昨在臉書貼文說，他在基隆市長任內創造新的公共空間及人本通行環境，才是東岸停車場促參案的目的，並不是商場，請謝國樑與國民黨為這陣子以來，惡意抹黑他的不實言論公開道歉。

國民黨昨晚回應，鄭重向林右昌道歉，「對不起，本黨傷害林右昌的玻璃心」，國民黨不該說出林右昌未登記東岸商場產權的實話，讓林丟臉。不該說出林右昌任內官員涉及東岸商場貪汙社會，讓林尷尬。不該說出林右昌帶著東岸商場涉賄廠商出入民進黨，讓林難堪。不該說出法院判決謝國樑守護市產4連勝，讓林下不了台。

謝國樑今早到八斗子環保局清潔隊濱海班慰問清潔隊員時說，大日被起訴是事實，大日短報市府應收的收入，也在地檢署的起訴書載明。審計室目前也要求市府跟大日以及NET，追回前市府期間短收的市府收入也是事實。

謝國樑表示，基隆市政府政風處在提供給基隆市議會的密件報告裡面，提到希望相關案件，未來能由廉政署接手偵辦，也是不爭的事實，所以他對於林右昌的發言，沒有太多的回應。