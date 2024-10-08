藍委要求依法編列原民禁伐補償 卓榮泰：不浪費公帑

國民黨立委廖先翔今天在立法院總質詢時詢問行政院長卓榮泰，為何中央不依立法院三讀通過的法律，執行原住民禁伐補償條例？卓榮泰回應，立法院可制定法律，不過如何執行應由行政院提出整套計畫，中央無法承受補償金一次從3萬調到6萬，不可「浪費公帑」。

行政院長卓榮泰今天率領部會首長赴立法院施政報告並備質詢；廖先翔針對總預算案提出多項質疑。

廖先翔認為，立法院對總預算案立場清楚，尤其是原住民禁伐補償條例已經立法通過，好奇卓榮泰對此有何疑義？行政院依照法律編列114年度總預算才有適法性，但政院針對原住民進罰條例卻是選擇性執行。

廖先翔提到，行政院截至目前為止也沒釋出善意或找立法院溝通，試著討論明年總預算可能已經編完，難以上路，也許後年再補足？難道立法院以後通過的法律後都不用生效？

卓榮泰回應，法律制定完後，可請行政院執行某個政策。至於如何執行，包括時間、地點、計畫、預算都應交由政院處理，立法院職權是監督；一項計畫不應由立院提出，再自己來監督。

卓榮泰指出，法律可要求行政院執行某項政策，不過行政院在執行過程須提出完整計畫，衡量所有部會編列預算並兼顧國家政策的整體性，像這次原住民禁伐補償條例要求補償金額從3萬調整成6萬是沒有往例的，他們無法承受。

卓榮泰表示，如果今天警察、婦女、原住民、教師、客家族群都來一次，政府承受得了嗎？卓榮泰隨後對廖先翔說：如果將來有一天，「您站在這個地方」，就會知道國家不是這樣經營的。

廖先翔表示，他如果執政，上任第一天就是遵守中華民國法律；卓榮泰立刻回應，「不浪費公帑」。廖先翔追問，所以原住民禁伐補償條例對卓榮泰是浪費公帑？卓榮泰回，違反國家財政紀律的編列方式，會導致整體情況失衡。