黃國昌：政院不依法編列預算 卓揆吃再多頓飯也一樣

立法院新會期開議，中央政府總預算案持續卡關，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，總預算案的癥結，從來就不是吃飯，解決問題才重要，解鈴還需繫鈴人，行政部門沒有依法編列預算，行政院長卓榮泰不回答清楚，吃再多頓飯也是一樣，沒有其他剩下可能的選擇。

立法院長韓國瑜邀請卓榮泰與朝野黨團幹部「吃和解飯」，由於颱風山陀兒侵擾台灣，預計順延至本周五中午舉行。賴清德總統前天視察災情時喊話，明年度治水預算高達551億元，希望立委能夠盡速審議預算。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，總預算案的癥結，從來就不是吃飯，「吃不吃飯不重要，解決問題才重要」，解鈴還須繫鈴人，對於立法院三讀通過的法律，行政部門沒有依法編列預算，「請問在卓榮泰眼中，台灣還是一個法治國家嗎？」

黃國昌說，還是對於民進黨政府而言，現在愛怎麼幹就怎麼幹，立法院三讀通過法律，行政院就是不編列預算，「卓榮泰不把這件事情回答清楚，吃再多頓飯也是一樣」，民眾黨團的立場非常清楚，台灣應該要是一個民主法治的國家，行政部門不依照法律好好編列預算，除了重編以外還有什麼其他剩下可能的選擇。