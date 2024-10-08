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前總統出訪歐洲國家 蘇巧慧指蔡英文是台灣最佳代言人

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
立委蘇巧慧（左）今上午在土城出席重陽敬老活動。記者李定宇／攝影
立委蘇巧慧（左）今上午在土城出席重陽敬老活動。記者李定宇／攝影

蔡英文前總統將12日出訪捷克等歐洲國家，總統府發言人郭雅慧昨日表示賴清德總統祝福蔡前總統，此行責請國安會、外交部縝密規劃，並就此行安全等相關事宜給予必要協助，立委蘇巧慧對此表示，蔡英文就是台灣最好的代言人，將把台灣民主、自由信念向世界宣傳。

郭雅慧表示，賴總統認為，蔡前總統在國際上深受民主盟友信賴，以卸任元首身分，在國際為臺灣發聲，是臺灣最佳代言人。賴總統期盼此行現有良好基礎上，持續深化台灣與歐洲國家深厚情誼，強化雙邊關係。

立委蘇巧慧今上午出席重陽敬老活動時表示，蔡英文總統8年確實讓這世界真的看到台灣，現在卸下了總統工作，剛好就是台灣最好的代言人。很高興看到這一次蔡總統可以在歐洲受到邀請，出國訪問，相信會把台灣民主、自由、法治、人權的信仰、信念向世界宣傳，和世界交朋友，非常樂見。

出訪 捷克 蔡英文 蘇巧慧 賴清德

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