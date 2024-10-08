沈慶京捐210萬為保底560%容積率？ 簡舒培曝：沈要建立與柯的默契

京華城案有重大進展，周刊今爆料，為保底560％容積，威京集團沈慶京指使北市前兵役局長朱亞虎，以7個人頭將210萬匯入民眾黨政治獻金，更爆料與柯文哲前辦公室主任李文宗有對話紀錄。議員簡舒培也認為，這筆錢看起來雖毫無邏輯，但其實在試探柯願不願幫忙後面840%容積，柯收了雙方建立默契，也讓後續京華城容積很順利。

簡舒培說，2020年4月初朱亞虎告訴柯文哲的帳房李文宗「7人210好了，感謝560」現在來看時間點其實很奇怪，京華城560%容積率早在柯第一任已經拍定，看起來沒有邏輯，但事實上恐在建立彼此默契，除了是後謝外，更有可能是後面840%容積率試探金，觀察柯是否願意幫忙。

簡舒培直言，「210」就是一個魚鉤，是沈慶京試探柯文哲願不願意幫忙，不過目前容積獎勵提高到840%，有沒有金流還不得而知，但檢方應有掌握金流才向法院提出假扣押京華城土地，用的理由就是避免不法利益遭移轉，如果沒有相關金流，「法院怎麼會裁定？」代表檢方手上一定有20%容獎不法利益相關資料，才能說服法官。

簡舒培說，今天看到周刊報導其實非常訝異，李文宗當時並非市長辦公室主任，而是捷運公司董事長，最重要責任應該是把捷運管好，為何會去和朱亞虎搭上線，還談到京華城容積率，由此可見李只是被安插在捷運公司中，實質上是幫忙柯打理政商關係。

簡舒培也說，李文宗或是擔任柯秘書許芷瑜入府看起來真正專業都不是服務市民，而是服務柯文哲跟財團對接，包含李擔任捷運公司董事長卻跑去跟朱亞虎對接，許在社會局擔任機要最後卻被爆出是柯的「隨身錢包」， 更呼籲蔣萬安，柯文哲圖利京華城事實明確，該勒令停工就勒令停工，不要用什麼停止施工勘驗，蔣應展現魄力。