柯文哲貼身帳房遭指潛逃出境 民眾黨反譏上個是邵琇珮

台北地檢署持續偵辦京華城案，傳出民眾黨主席柯文哲秘書許芷瑜潛逃出境，民眾黨發言人吳怡萱今天表示，鏡周刊每個星期出版科幻小說，時間內容跟人物完全亂湊一通，「上一個被說潛逃出境的對象叫做邵琇珮」，難道是拐個彎在嘲笑台北地檢署辦案無能。

媒體報導，檢廉偵辦柯文哲涉京華城弊案出現重大突破，全案的關鍵人物還包括貼身帳房、綽號「橘子」的秘書許芷瑜，不過早在檢廉8月底發動搜索前，許芷瑜就接獲指令緊急出境，柯文哲還交代「要保護好身邊的錢」，隨著全案進入收網階段，滯留日本恐怕面臨通緝。

吳怡萱稍早透過影片回應，鏡周刊就是打手，每個星期出刊科幻小說，時間內容跟人物完全亂湊一通，一不小心還會害側翼翻車，「請問這樣的內容，大家還有需要相信嗎？這只是會破壞司法跟媒體公信力罷了。」

吳怡萱批評，台北地檢署查不到金流，現在連行程秘書都被說成是大帳房，「上一個被說潛逃出境的對象叫做邵琇珮，結果人家只是出國玩，鏡周刊這樣的報導，難道是在拐個彎，嘲笑北檢辦案無能嗎？」

此外，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，民眾黨立委黃珊珊受訪時表示，鏡周刊已經成為科幻小說，4300萬元買房的事情，也可以被說成是匯款，整篇報導就是在製造假新聞，如果又是檢方釋出的消息，今天是否要立案偵查洩密，然而如果不是檢方釋出消息，該媒體已經成為假消息製造工廠，民眾黨也沒有辦法再回應。

黃珊珊強調，有關鏡周刊寫的科幻小說，「都要回應的話，我們沒有時間」，檢方有什麼證據就拿出來，而不是放任媒體跟名嘴，每天都用一條龍的方式，不惜成為謠言製造機，「我們每天都要面對新的謠言，實在沒有辦法回應這些莫須有的東西。」

民眾黨立法院黨團主任陳智菡則說，鏡周刊的爆料內容，可以說是各種烏龍的集大成、大集合，包含4300萬元購置商辦的事情，有這麼明確的政黨補助款，也可以被講成是賄款，「上一個被說潛逃的不就是邵琇珮嗎？結果證實是一場又一場的烏龍」，到底有什麼證據可以這樣入人於罪，然後再讓大家拿著錯誤資訊未審先判。