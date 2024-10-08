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蔡英文賣土地 520離任財產申報款增4千萬

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布最新財產申報，前總統蔡英文5月20日離任申報，存款較去年11月申報時增加了4047萬元，主要增加在台銀信託專戶，信託不動產則少了一塊位於台北市松山區延壽段土地，推估存款大增為賣土地。

蔡英文在去年11月1日申報在台北市文山、內湖、中山、士林、松山、大安，以及新北市板橋、永和等地區的不動產；存款6298萬1136元，本次存款則增加為1億345萬餘元。蔡英文本次財產申報減少的土地位於台北市松山區延壽段，面積169.98平方公尺、約51坪，蔡英文持份比例有2分之1。

蔡英文另申報有價證券413萬餘元，這是持有正中企業股份有限公司股票，另以每月9萬元將土地出租給東道有限公司，並投資東道有限公司110萬元，都與上次申報時相同。

蔡總統在備註欄指出，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至今年5月20日，帳戶餘額8010萬餘元；相較上次申報減少約826萬元。

信託 蔡英文 財產申報

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