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「橘子」成京華城案金流關鍵人物？顏若芳：柯文哲慘了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市議員顏若芳。圖／報系資料照
民進黨台北市議員顏若芳。圖／報系資料照

北檢偵辦京華城弊案，鏡週刊今爆料除了柯文哲前辦公室主任李文宗外，更有另一關鍵人物是曾擔任柯市府機要秘書「橘子」許芷瑜，恐才是掌握最多金流的人，且她在檢調發動第一波搜索前一天就已飛到日本，至今未歸國。對此，台北市議員顏若芳指出，「橘子紅了，柯P慘了」。

她說，根據媒體報載，檢廉偵辦柯文哲涉弊又有重大突破，不僅查出柯文哲的貼身帳房，綽號「橘子」的許芷瑜已離境，更爆出柯文哲疑曾在市長室密會朱亞虎沈慶京

顏若芳指出，但她覺得最荒唐的部分，其實是柯文哲兩度拒絕偵訊，竟然是因為證據都被挖出來了，心虛找不到藉口，沒辦法再裝笨了。所以民眾黨頻稱柯文哲案是政治迫害、要求釋放柯文哲，不就正會讓柯文哲有機可乘？跑出來對說詞、對口供，繼續裝傻圖脫罪嗎？更坐實了柯文哲羈押禁見的正當性。

她說，民眾黨自許理性務實，卻變成死抱「信柯P得永生」的宗教，瞎扯柯案查無不法、政治辦案，但在證據一一浮現、涉案人等也一一認罪之下，「教會」跟「教主」都會玉石俱焚，奉勸所有柯P教徒回頭是岸啊。

京華城案 弊案 朱亞虎 李文宗 柯文哲 沈慶京 顏若芳

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