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美眾議員訪台 林佳龍：台美半導體分工可達最佳利益

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部長林佳龍7日接待三位美國眾議員，包含美國亞利桑納州的聯邦眾議員萊斯可 (Debbie Lesko)、畢格思 (Andy Biggs) 及西維吉尼亞州的聯邦眾議員梅樂 (Carol Miller)。林佳龍表示，三位共和黨眾議員對台十分友好，在國慶期間訪台更深具意義。他也向眾議員特別說明，台美半導體產業分工可以達到雙方與整體半導體產業的最佳利益。圖／翻攝林佳龍臉書
外交部長林佳龍7日接待三位美國眾議員，包含美國亞利桑納州的聯邦眾議員萊斯可 (Debbie Lesko)、畢格思 (Andy Biggs) 及西維吉尼亞州的聯邦眾議員梅樂 (Carol Miller)。林佳龍表示，三位共和黨眾議員對台十分友好，在國慶期間訪台更深具意義。他也向眾議員特別說明，台美半導體產業分工可以達到雙方與整體半導體產業的最佳利益。圖／翻攝林佳龍臉書

外交部長林佳龍昨接待三位美國議員，包含美國亞利桑納州的聯邦眾議員萊斯可（Debbie Lesko）、畢格思 （Andy Biggs）及西維吉尼亞州的聯邦眾議員梅樂 （Carol Miller）。林佳龍表示，三位共和黨眾議員對台十分友好，在國慶期間訪台更深具意義。他也向眾議員特別說明，台美半導體產業分工可以達到雙方與整體半導體產業的最佳利益。

此次訪台的萊斯可、畢格思議員均由亞利桑納州所選出，也是台積電美國廠的所在地，而台灣半導體產業居全球領先地位，林佳龍也藉此機會向三位美國眾議員說明台灣與美國半導體產業分工可以達到台灣、美國與整體半導體產業的最佳利益。林佳龍表示，在半導體供應鏈上，美國擅長於上游的晶片設計與研發，而台灣則在下游的晶片製造上擁有優勢，彼此在供應鏈上能夠達到互補互惠。

面對中國威脅，林佳龍也提到「台灣擁有強化自身防衛能力的決心」，過去8年台灣的國防預算幾近倍增，也感謝美國對台灣國防不遺餘力的支持。美國明年度的「國防授權法案」（NDAA 2025）草案納入多項強化台灣自衛能力的倡議，目前正由國會兩院審查中，林佳龍也期盼三位議員支持相關友台法案，使其最終能夠立法。

最近美國東南部受到海倫颶風的襲擊，已經超過200多人罹難，原要一同訪台的田納西州聯邦眾議員赫胥芭格眾議員 （Diana Harshbarger），也因此無法同行。林佳龍表示，台灣剛歷經山陀兒颱風登陸，對颱風所造成的災害都能感同身受，他也特別向三位議員表達我國的慰問，期待兩國所有受災民眾都能早日恢復正常生活

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