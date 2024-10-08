蔡英文訪歐賴清德秀手腕 李彥秀：含三意義造信賴帝國

前總統蔡英文12日將前往捷克首都布拉格出席「第28屆公元兩千論壇」並發表演說。賴清德總統於官邸會見蔡英文，給予行前鼓勵。國民黨立委李彥秀今日指出，賴總統此舉至少三個重要意義，也凸顯自己的角色，打造其「信賴帝國」。

蔡英文在捷克「公元兩千論壇基金會」（Forum 2000 Foundation）邀請下，12日將前往捷克首都布拉格出席「第28屆公元兩千論壇」並發表演說。賴清德在官邸會見蔡英文，預祝出訪成功，兩人就外交、國防、國際合作等議題交換意見。

李彥秀說，中華民國外交處境艱難，蔡英文出訪歐洲，對於台灣的國際能見度一定能有所幫助，樂觀其成。過去，只有「特使」出發前，總統才會在「府內」召見代表團。賴清德選在官邸以溫馨的方式會見蔡英文，蘊含三個重要意義，一是讓外界有「二軌外交」或是向友邦傳話的遐想。

李彥秀進一步提到，二是展現賴清德在外交上的主導權。三是在現任總統「授意」下出訪，讓蔡英文此行政治意涵濃厚，更讓對岸沒有「視而不見」的空間。

李彥秀強調，從黨內派系會議、立院動員令、高階將領茶會、防災會議爭議，到賴清德與蔡英文官邸會面，可以看出，從內政到外交，從中央到地方，從派系到黨紀，從國防到災防，賴清德處處都要凸顯自己總統的角色與地位，賴清德正一手打造他的「信賴帝國」。