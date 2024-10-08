吐瓦魯國總理第二次訪台賀國慶 林佳龍親自接機

吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Penitala Teo）伉儷應我國政府邀請，於今日率團抵台，出席我國國慶慶典活動，今由外交部長林佳龍親自接機，表達誠摯歡迎。

吐瓦魯國總理戴斐立於10月8日至12日率團訪台出席國慶慶典活動，展現對台吐邦誼的重視。外交部指出，戴斐立訪團有10人，訪團成員包含吐瓦魯國外交、勞工及貿易部長帕納巴（Paulson Panapa）、政府秘書長帕圖佛瓦（Tufoua Panapa）、外交、勞工及貿易部常任次長涂爾嘉（Pasuna Tuaga）等。

外交部表示，此行是戴斐立今年2月上任後第二次來訪，充分彰顯台吐高層交流密切及兩國篤實邦誼，訪團於8日上午抵台，林佳龍代表政府前往接機；訪團訪台期間將會晤賴清德總統、出席林佳龍晚宴，並以主賓身分參加國慶慶祝大會及酒會，外交部也將安排戴斐立總理伉儷訪團南下高雄，拜會高雄市長陳其邁及出席台吐遠洋漁業合作交流茶會，以促進吐國與我地方政府交流及深化台吐雙邊漁業合作。

外交部表示，此行為戴斐立今年第二次率團訪台，彰顯對台吐關係的高度重視。吐瓦魯國是台灣在太平洋地區建交歷史最悠久的友邦，台灣與吐瓦魯國邦誼篤睦，未來將持續在氣候變遷調適、資通訊、醫療衛生、基礎建設、婦女賦權等領域密切合作，共同促進兩國人民福祉及印太區域繁榮發展。