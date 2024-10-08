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周刊爆沈慶京到柯文哲市長室喬容積560 游淑慧秀公文點時序錯

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議會京華城案專案小組日前結束最後一次會議後，由專案小組召集人游淑慧（中）、市議員苗博雅（右）及許淑華等人舉行記者會，說明五項調查結果與八項建議。記者侯永全／攝影
台北市議會京華城案專案小組日前結束最後一次會議後，由專案小組召集人游淑慧（中）、市議員苗博雅（右）及許淑華等人舉行記者會，說明五項調查結果與八項建議。記者侯永全／攝影

京華城案鏡周刊今最新爆料，指鼎越前董座朱亞虎到案坦承，2020年為讓容積率從392%增至560%，曾與沈慶京到北市市長室，與柯文哲及副市長彭振聲面談。議會調查小組召集人游淑慧今臉書秀當時公文，點出報導3錯誤，時序及案情都不太正確。

對於今天周刊再度爆料京華城案檢廉偵辦進度，游淑慧說，她身為議會調查小組的召集人，對於有周刊報導內容時序與案情不太正確，她認為她有說明的必要；希望京華城案，案情外界是一個清楚的認知。

對於今天周刊報導，朱亞虎9月27日到案已坦承2020年為了讓京華城容積率從392%增至560%，朱曾與沈慶京到台北市政府市長室，與柯文哲及副市長彭振聲面談。游淑慧說，根據議會調查，392%到560%的進展是發生2017年，當時沈確實曾來市府拜會，但時任副市長是林欽榮，560%容積率2017年柯市府即提案都委會討論通過，2018年及公告確認。

另外，周刊今天提到，威京集團主席沈慶京2020年為讓京華城容積率從392%增加到560%，與心腹朱亞虎到台北市府市長室與柯文哲密談後，民眾黨政治獻金專戶收到威京集團7名員工匯入共210萬元，隨後京華城容積率也獲確定定為560%。游說，根據議會調查，同樣是時序錯誤。2017年京華城容積率早已確定為560%，威京員工於2020年3月下旬捐款前，柯文哲和議員便當會討論的威京陳情訴求為「允建樓地板面積保障（換算容積率678%）」。

至於周刊今稱2020年3月26日政治獻金210萬元入帳民眾黨後，隔天台北市都發局即函覆京華城，沈慶京在確認京華城案容積率至少有560%。游說，議會調查是2020年3月27日，都發局函覆的那封「奉交下」公文，是讓京華城知道，都發局奉柯市長交下的陳情信已辦理，會將允建樓地板保障（換算容積率678%）一事交給都委會研議。

游淑慧說，京華城案的案情外界已關切多時，此時媒體報導若還竹篙湊菜刀，混淆時序和大事記，無助案情的釐清。

議會調查小組召集人游淑慧今臉書秀當時公文，點出報導3錯誤，指時序及案情都不太正確。圖／引用自游淑慧臉書
議會調查小組召集人游淑慧今臉書秀當時公文，點出報導3錯誤，指時序及案情都不太正確。圖／引用自游淑慧臉書
議會調查小組召集人游淑慧今臉書秀當時公文，點出報導3錯誤，指時序及案情都不太正確。圖／引用自游淑慧臉書
議會調查小組召集人游淑慧今臉書秀當時公文，點出報導3錯誤，指時序及案情都不太正確。圖／引用自游淑慧臉書

京華城案 北市府 容積率 柯文哲 沈慶京 游淑慧

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