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本周朝野和解飯是最後機會 李彥秀：成敗關鍵在賴清德

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

朝野和解飯本周五中午登場，國民黨立委李彥秀今日表示，成敗與否在賴清德總統，賴總統要當全台人民的「桶箍」，還是分裂對峙的「火藥」？她也指出，這次和解飯恐怕是最後機會。

4日晚上朝野和解飯因山陀兒颱風攪局而延期，和解飯延至本周五。

李彥秀說，周星馳電影「食神」中，有一句經典台詞，「只要有心，人人都可以是食神！」電影中，周星馳用最簡單「黯然銷魂飯」，擊退了「無敵海景佛跳牆」，靠的不是華麗的食材，而是對於食物的用心，朝野和解飯何嘗不是如此？

李彥秀指出，立法院長韓國瑜選在「點水樓」作為朝野和解飯的地點，背後充滿政治智慧，結合杭幫、蘇幫、揚幫、滬幫、甬幫菜式佳餚，「多元美滿、兼容並蓄」，不僅是餐廳成功的關鍵，更是朝野前進的動力。

李彥秀表示，從9月27日「溫暖的咖啡」開始，和解飯可謂一波三折、好事多磨，選在10日總統國慶談話後，13日基隆罷免投票前，拖了半個月的朝野餐敘，在時間的安排上不僅煞費苦心，恐怕也是最後的機會。

李彥秀強調，韓國瑜搭起朝野面對面溝通的平台，但和解飯成敗的關鍵，恐怕不是在座的任何一位委員，而是500公尺外，凱達格蘭大道上的賴清德總統，智慧之鑰，存乎一心，要成為2350萬人的「桶箍」，還是分裂對峙的「火藥」，比朝野更需要和解的，恐怕是賴清德內心的天人交戰。

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

山陀兒颱風 李彥秀 賴清德 韓國瑜

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