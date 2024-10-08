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「橘子」成京華城案金流關鍵？簡舒培曝重要度可能遠超李文宗

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
京華城案檢方持續增辦中，曾任柯市府機要秘書「橘子」許芷瑜在檢調發動第一波搜索前一天就已經飛到日本，至今未歸國，議員簡舒培認為，許在掌管柯與財團金流來往，恐扮演重要角色。圖／聯合報系資料照
京華城案檢方持續增辦中，曾任柯市府機要秘書「橘子」許芷瑜在檢調發動第一波搜索前一天就已經飛到日本，至今未歸國，議員簡舒培認為，許在掌管柯與財團金流來往，恐扮演重要角色。圖／聯合報系資料照

京華城案檢方持續增辦中，如今媒體報導除了柯文哲前辦公室主任李文宗外，更有另一關鍵人物是曾擔任柯市府機要秘書「橘子」許芷瑜，恐才是掌握最多金流的人，巧合的是許在檢調發動第一波搜索前一天就已飛到日本，至今未歸國。議員簡舒培也說，許疑為柯的遠房親戚，被引薦至市府擔任機要，看來也是核心之一，呼籲許經得起檢驗，就應盡快回國配合調查。

周刊今爆料指出，除了李文宗扮演大帳房角色外，過去曾在柯文哲身邊工作的秘書許芷瑜也成為關鍵人物之一，且人在被搜索前一天，就接獲柯文哲指示，赴日「避風頭」，甚至還叮嚀保護好身邊的錢，角色似乎相當重要。

簡舒培今接受廣播專訪指出，常理來說市長一定會帶一些政治幕僚進入市府，並掛在各局處，但通常會掛在人力需求由餘裕局處，不太會掛在人力需求非常緊且專業度很高局處，例如衛生局、社會局等，但當初「橘子」是被掛在社會局底下，因其過去沒有社福專業，被市府同仁爆料。

簡舒培說，「橘子」之前就曾被爆料是柯的遠房親戚，更傳出是柯文哲母親引薦認識，甚至當時還被說是「太后干政」，遭柯媽媽嚴正否認，現在回頭看這人角色似乎不單純是「要找工作的遠房親戚」，重要度可能遠超李文宗。

簡舒培表示，「橘子」有可能是對於柯文哲與財團金流真正掌握最多的人，且周刊也說恐掌管更多USB，更可能有更多柯文哲與政商交流名錄，若許真的覺得無辜，應該要趕快買機票回國說明白，才經得起檢驗。

京華城案 李文宗 柯文哲 簡舒培

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