即時短評／投票前暴雨釀災 成謝國樑罷免案勝負難料因子

基隆市長謝國樑罷免案電視說明會甫落幕，支持、反對陣營在13日投票前持續動員。攻防半年多，民眾對雙方論述多有了解，或許也早有定見。正如山陀兒颱風日前襲台路徑難測，暴雨釀災也成罷免案勝負難測因子。

基隆市東岸商場重新招商，今年2月1日凌晨點移交爭議，被視為是點燃罷免案的火苗。謝國樑初期冷處理應對，靜待罷免案「難產」難論失策，未料5月間立法院青鳥出林相助，民進黨秘書長林右昌6月助陣，事與願違。

中選會宣布罷免案成立後，罷團士氣大振，謝陣營相對低迷。只是隨著東岸商場相關司法訴訟、行政審議結果出爐，檢方又起訴東岸原營運商涉嫌行賄官員，成為謝團隊扭轉局勢的槓桿，翻轉局面。

謝團隊和國民黨陣營強攻民進黨「大罷免潮」政治謀略，瓦解公民團體自主性根基。罷團反擊藍營愚弄市民，強調距離拆樑成功僅剩最後一哩路，凝取拆樑團體力量，全力衝刺爭勝。

罷免案僅有的一場電說明會昨晚登場，領銜人戴璟安和被罷免人謝國樑，首度同場面對市民。兩人論述未見太多新意，雖有交鋒，但仍力求四平八穩，尋求中間選民認同。

距離投票日僅剩5天，基隆水患成罷免案最大變數。罷團質疑降雨量不致淹大水，雖是天災，也暗指可能是人禍，危及謝的支持度。謝國樑則是勤於勘災、救災，體恤受災戶，盼民眾諒解及信任。