快訊

哈佛醫學生一個月吃720顆蛋 壞膽固醇狂降18%？教授揭真相

萬華死亡車禍！翁騎單車逆向遭賓士撞飛 「我要出去運動」成最後遺言

手機APP超吃流量排行曝！「流量怪獸」冠軍台灣人愛用 5分鐘就花200MB

高端疫苗爭議持續未解 鄭正鈐籲政府盡快給具體答案

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委鄭正鈐。圖／取自鄭正鈐臉書
國民黨立委鄭正鈐。圖／取自鄭正鈐臉書

進口「超思蛋」弊案已被監察院糾正並交由檢方偵辦，超思蛋問題尚未解決，高端疫苗問題也依然停滯不前。國民黨立委鄭正鈐臉書表示，高端疫苗至今無法證明其保護力，這正是民眾心中最大的疑慮。

高端疫苗採購過程，已被審計部質疑超量採購、延遲交貨，不僅影響疫苗供應鏈，還讓民眾對政府疫苗政策產生不信任。盡管監察院進行調查，報告卻僅輕描淡寫地指出衛福部溝通不足，並未對於圖利或包庇廠商等重要問題，進行深入探討。

鄭正鈐表示，真正的問題並不僅限於程序是否合規，更在於民眾最關心的「疫苗保護力是否可靠？」他指出，審計部在早前的報告中曾對高端疫苗的有效性提出質疑，食藥署的專家在討論高端疫苗的保護力時，也曾表達對其樣本數量不足的擔憂，使得高端疫苗的數據可靠性受到廣泛質疑。

高端疫苗對外宣稱參與了世界衛生組織的全球三期試驗。鄭正鈐指出，民眾希望看到具體數據和科學證據，而非空洞承諾，對疫苗保護力，必須有透明且客觀評估，讓民眾能夠對疫苗的效用有信心。

鄭正鈐說，高端疫苗無法打入國際市場的原因，在於其未能按照國際標準證明自身的保護力，而非如部分聲音所稱的「外力阻礙」臨床試驗。至今無法證實保護效果的高端疫苗自然引發民眾的擔憂，讓人懷疑其效果是否僅是心理安慰而已，疫苗本應該是保護民眾健康的工具，如今卻成為了公信力危機的焦點。

鄭正鈐呼籲，政府面對這一系列的質疑和憂慮，應當正視民眾擔憂，盡快給出具體答案和解釋，尤其在疫苗保護力的科學數據方面，政府不應該逃避責任，而是要站出來，給大眾一個交代，讓民眾對於疫苗的安全性和有效性能夠有明確認識。高端疫苗爭議，不僅是技術和數據問題，更是政府誠信與公信力考驗，大眾期待更透明、負責任的解決方案。

監察院 衛福部 超思 鄭正鈐 高端疫苗

延伸閱讀

國發基金評估撤出如興

流感疫苗5品牌包含高端…民眾有意見 桃衛生局：現場會公布品牌

布局2026市長議員選舉 國民黨竹市立委聯合服務處揭牌

綠黨團籲開臨時會處理人事案 鄭正鈐：好像在情勒在野黨

相關新聞

國慶晚會最有趣20秒 李艷秋讀唇語：韓對賴說了這句話

賴清德總統在國慶晚會拋出「祖國論」引發熱議。資深媒體人李艷秋今天表示，賴總統致詞完下台的20秒中有幾個有趣謎團，不僅立法...

柯文哲貼身帳房赴日避風頭！許芷瑜被交代「保護好身邊的錢」

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙弊案遭羈押已逾一個月多，檢廉偵辦進度又有重大突破，從金流追查鎖定了柯的貼身帳房，綽號「橘子」的祕書許芷瑜…

吳靜怡：柯文哲2020年就與沈慶京有金錢流動

台北地檢署持續偵辦京華城案，政治評論員吳靜怡今天說，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉嫌利用政治獻金專戶收受期約賄款，20...

即時短評／投票前暴雨釀災 成謝國樑罷免案勝負難料因子

基隆市長謝國樑罷免案電視說明會甫落幕，支持、反對陣營在13日投票前持續動員。攻防半年多，民眾對雙方論述多有了解，或許也早...

美眾議員訪台 林佳龍：台美半導體分工可達最佳利益

外交部長林佳龍昨接待三位美國眾議員，包含美國亞利桑納州的聯邦眾議員萊斯可（Debbie Lesko）、畢格思 （Andy...

蔡英文訪歐賴清德秀手腕 李彥秀：含三意義造信賴帝國

前總統蔡英文12日將前往捷克首都布拉格出席「第28屆公元兩千論壇」並發表演說。賴清德總統於官邸會見蔡英文，給予行前鼓勵。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。