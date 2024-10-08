高端疫苗爭議持續未解 鄭正鈐籲政府盡快給具體答案

進口「超思蛋」弊案已被監察院糾正並交由檢方偵辦，超思蛋問題尚未解決，高端疫苗問題也依然停滯不前。國民黨立委鄭正鈐臉書表示，高端疫苗至今無法證明其保護力，這正是民眾心中最大的疑慮。

高端疫苗採購過程，已被審計部質疑超量採購、延遲交貨，不僅影響疫苗供應鏈，還讓民眾對政府疫苗政策產生不信任。盡管監察院進行調查，報告卻僅輕描淡寫地指出衛福部溝通不足，並未對於圖利或包庇廠商等重要問題，進行深入探討。

鄭正鈐表示，真正的問題並不僅限於程序是否合規，更在於民眾最關心的「疫苗保護力是否可靠？」他指出，審計部在早前的報告中曾對高端疫苗的有效性提出質疑，食藥署的專家在討論高端疫苗的保護力時，也曾表達對其樣本數量不足的擔憂，使得高端疫苗的數據可靠性受到廣泛質疑。

高端疫苗對外宣稱參與了世界衛生組織的全球三期試驗。鄭正鈐指出，民眾希望看到具體數據和科學證據，而非空洞承諾，對疫苗保護力，必須有透明且客觀評估，讓民眾能夠對疫苗的效用有信心。

鄭正鈐說，高端疫苗無法打入國際市場的原因，在於其未能按照國際標準證明自身的保護力，而非如部分聲音所稱的「外力阻礙」臨床試驗。至今無法證實保護效果的高端疫苗自然引發民眾的擔憂，讓人懷疑其效果是否僅是心理安慰而已，疫苗本應該是保護民眾健康的工具，如今卻成為了公信力危機的焦點。

鄭正鈐呼籲，政府面對這一系列的質疑和憂慮，應當正視民眾擔憂，盡快給出具體答案和解釋，尤其在疫苗保護力的科學數據方面，政府不應該逃避責任，而是要站出來，給大眾一個交代，讓民眾對於疫苗的安全性和有效性能夠有明確認識。高端疫苗爭議，不僅是技術和數據問題，更是政府誠信與公信力考驗，大眾期待更透明、負責任的解決方案。