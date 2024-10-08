吳靜怡：柯文哲2020年就與沈慶京有金錢流動

台北地檢署持續偵辦京華城案，政治評論員吳靜怡今天說，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉嫌利用政治獻金專戶收受期約賄款，2020年就與威京集團主席沈慶京有圖利與金錢流動性關係，貼身帳房許芷瑜就好好回台灣接受調查，「如果搞到被通緝就太不值得了。」

吳靜怡上午在臉書發文表示，柯文哲涉嫌利用民眾黨政治獻金專戶收受期約賄款，就連210萬元都要貪，沈慶京與柯文哲在市長室密會，當時達成相互幫忙的共識後，2020年就開始有圖利與金錢流動性關係。

吳靜怡指出，民眾黨秘書長周榆修氣到用拳頭捶門，聲稱台北市議員應曉薇拿了4500萬元，「一個市長拿700萬元，你們相信嗎？」不知道今天要捶幾個玻璃門，因為柯文哲連210萬元都要貪，京華城土地被扣押，不當收受賄款的民眾黨政治獻金專戶、4300萬元商辦是否一併都該扣押，難道檢調又要給柯文哲各種禮遇。

吳靜怡再指，新故鄉智庫學者孫鳳群是全案唯一被列為「洗錢」被告，算是2022年開始登場的人物，是否加入時任柯文哲競選財務長李文宗的團隊，陸續成立柯文哲金庫，分別為新故鄉智庫協會、眾望基金會、木可公關公司，涉嫌將不法的錢變成合法。

吳靜怡表示，許芷瑜是柯文哲相當依賴的對象，過去企圖將其培育成民眾黨前立委蔡壁如，但是許芷瑜家境本來就相當富裕，又是柯文哲媽媽好姐妹的孫女，所以絕對不可能像蔡壁如一樣幹苦差事，角色就像是柯文哲的傳話筒和探子，信賴超越民眾黨立法院黨團主任陳智菡很多。

吳靜怡喊話，許芷瑜就好好回台灣接受調查，如果搞到被通緝就太不值得，回想起看完彩虹的那天，自己跑去跟柯文哲翻臉，當時許芷瑜也在場，「當時妳也在場，擇善固執的我，才沒有成為另一個陳智菡、許芷瑜吧！老朋友回家吧！」