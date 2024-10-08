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柯文哲貼身帳房赴日避風頭！許芷瑜被交代「保護好身邊的錢」

聯合新聞網／ 綜合報導
台北地檢署持續偵辦京華城案，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲目前羈押禁見。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署持續偵辦京華城案，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲目前羈押禁見。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲涉京華城貪汙弊案遭羈押已逾一個月多，檢廉偵辦進度又有重大突破，從金流追查鎖定了柯的貼身帳房，綽號「橘子」的祕書許芷瑜。

不過許芷瑜早在8月底檢廉搜索前，便接獲柯的指示緊急出境，目前人仍滯留日本，若再不回台到案說明，將面臨通緝。

台北地檢署持續偵辦京華城案，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲目前羈押禁見。圖／本報資料照片
台北地檢署持續偵辦京華城案，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲目前羈押禁見。圖／本報資料照片

鏡週刊報導，許芷瑜早在沈慶京及應曉薇被搜索的前一天就已出境，後來因為柯的手機及USB遭查扣解密，她的角色才公開浮上檯面。

出境前，柯還特地叮嚀她「要保護好身邊的錢」，知情人士透露，許芷瑜今年3、4月時便不再出現柯的辦公室，並以出國念書為由飛往日本關西，被解讀為是出國避風頭。

許芷瑜和柯關係緊密，有「地下主席」之稱，她一路從柯連任台北市長時的實習生做起，後來進入市長室擔任機要，柯出訪新加坡，她以市府祕書處聘用研究員的身分陪同，連柯赴陶朱隱園與沈慶京見面這樣的秘密行程，她甚至是少數可陪同出席的人。

此外，更有黨工形容她像是「柯媽分身及眼線」，柯媽何瑞英曾公開說過她是「我表姊的女兒再嫁過去的那邊的孫，是杜聰明（已故台灣醫學之父)的外孫」，但否認許芷瑜進北市府任職是她引薦。

京華城案 柯文哲

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