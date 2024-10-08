財劃法獨缺政院版 在野嗆不等了

攸關中央與地方財政資源分配的財政收支劃分法廿五年來修法卡關，行政院至今未提出院版修法草案，在野立委昨天抨擊財政部怠惰、不負責任、藐視國會。立法院財委會召委陳玉珍昨說，兩星期後財劃法修法就會進入逐條審查程序，她一定會推動修法草案在本會期通過。

朝野立委共提出廿個版本財劃法修法草案，但獨缺政院版，財委會在立院上會期通過臨時提案，要財政部在立院本會期開議前提出財劃法修正草案，但財部仍未提出。

民眾黨立委黃珊珊、國民黨立委賴士葆、王鴻薇等人昨在公聽會上，都對政院版「從缺」表示不滿。賴士葆說，財政部將立院決議視如無物，他要譴責財長莊翠雲藐視財委會，吃定立法院、把客氣當福氣，用地方政府意見擺不平來拖時間，完全沒誠意。王鴻薇感到遺憾，也認為是怠惰。民進黨立委郭國文表示，財劃法修法應收支一併考量，事權和財權同步調整；他並建議優先彌補收支差短，不要想用垂直分配解決地方財政問題。

陳玉珍則說，立法院的修法列車已啟動，行政院不跟上，立法院還是會繼續進行，希望財政部有機會還是提修法草案出來，兩星期後就會啟動修法程序，「屆時財政部若未提出草案，我們也不會再等待」。

莊翠雲回應，財政部未來將會同中央與地方機關持續討論。她說，如果倉促修法，一旦改變現有的財政秩序，恐怕會是另一個分配不均的開始，對國家長遠發展和財政穩定會有不利影響；財政部認為財劃法修正還是應充分討論、凝聚共識，再審慎規畫推動。

與會的台北商業大學財稅系教授黃耀輝建議，藍白立委本會期合作提出「統籌稅款的餅做大、補助款不減」的財劃法修正草案，分配公式交給財政部訂定即可。成功大學經濟系教授蔡群立表示，垂直分配調整非當務之急，如何分配中央與地方財源，經過完整、審慎考量後再修正財劃法會比較合宜。