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京華城實質停工 藍綠白交鋒

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒洪子凱／台北報導

台北市長蔣萬安昨證實，都發局上周已經收到京華城土地扣押獲准的法院裁定書，昨天市府發函請法院確認可否勒令停工。京華城申報勘驗進度到地上一樓，北市府將「不予施工勘驗」，等同工程停住，若繼續施工就勒令停工，現階段已達到「實質停工」的效果。

蔣萬安昨赴議會施政報告，卻成各黨團交鋒目標。民進黨議員簡舒培帶領黨團議員走到蔣萬安面前高舉「柯文哲圖利明確，蔣萬安勒令停工」，批蔣的態度軟趴趴；議員林世宗送上「蝦玩偶」諷刺蔣萬安毫無作為，施政報告隻字不提，京華城不敢停工、台智光不敢解約、魚果市場爭議不敢碰、北士科不敢查，呼籲蔣市府不要變成「軟腳蝦」。

綠營議員林延鳳也送上超大虎頭鍘說，京華城違法獲得容積獎勵，法院已扣押土地，北市府竟還要發函法院詢問停工事宜，身為事主不應甩鍋給法院。議員顏若芳致贈「停工」牌，要蔣插在京華城土地上。議員陳怡君則送蔣萬安黃連和芋頭，大酸蔣萬安現在是「啞巴吃黃連，有苦說不出」，要收柯文哲給的燙手山芋。議員苗博雅表示，起訴書有十幾種可能性，北市府也應該要有劇本，不能讓市民失望。

民眾黨團全力回擊，強調現在已經是尾巴搖狗，呼籲蔣萬安不要忘記依法行政立場。白營議員陳宥丞說，市府要有自己的原則與底線，提醒「今天柯文哲明天蔣萬安，小心迴力鏢」。

國民黨議員秦慧珠表示，市府發函是假動作，「沒有一個法官會笨到下一個指導棋給蔣萬安」，若現在停工，市府未來可能會有要面對訴訟、國賠等問題，蔣萬安的態度要講清楚。

北市府 蔣萬安 議員

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