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新聞眼／罷免投票前颱風釀災 影響難料

聯合報／ 本報記者邱瑞杰李成蔭

基隆市長謝國樑罷免案進入決戰關頭，支持、反對陣營各自動員，提振氣勢求勝。雙方攻防半年多，民眾對兩造論述多有了解，或許也早有定見。選情發展正如山陀兒颱風路徑難測，基隆在投票前暴雨釀災，也增添勝負難料的因子。

基隆市東岸商場重新招商，今年二月一日凌晨點移交爭議，被視為點燃罷免案的火苗。謝國樑初期冷處理應對，靜待罷免案「難產」難論失策，未料五月間立法院青鳥出林相助，民進黨秘書長林右昌六月助陣，讓罷免連署野火燎原。

中選會宣布罷免案成立後，罷團士氣大振，謝陣營相對低迷。只是隨著東岸商場相關司法訴訟、行政審議結果出爐，加上檢方起訴東岸原營運商涉嫌行賄官員，讓謝團隊扭轉局勢。

謝團隊和國民黨陣營後期強攻民進黨營造「大罷免潮」，用政治謀略瓦解公民團體自主根基。罷團反擊藍營愚弄市民，強調距離拆樑成功僅剩最後一哩路，凝取拆樑團體力量，全力衝刺爭勝。

罷免案僅有一場的說明會昨晚登場，罷免案領銜人戴璟安和被罷免人謝國樑，首度同場面對市民。兩人論述未見太多新意，力求四平八穩，尋求中間選民認同。

倒是距離投票日僅剩五天，基隆這次水患餘波盪漾，成為罷免案最大變數。水災會不會影響中間和隱性選民表態，雙方陣營十月十二日的選前之夜氣勢，或許可見端倪。

罷免 謝國樑

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