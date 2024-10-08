罷樑電視說明會／罷團提7罪狀 謝國樑邀對話

罷免基隆市長謝國樑投票倒數五天，基隆市選委會昨晚辦電視說明會，罷樑案領銜人戴璟安羅列謝惹怒市民的「七大罪狀」，謝國樑表示願虛心接受指教，將維持溝通管道，每年第四季請罷團成員到市府來對話指正。謝國樑還語重心長地說，希望基隆成為愛而不是仇恨的城市，無論結果如何，都希望基隆更好。

電視說明會前，戴璟安、謝國樑先禮後兵。戴先表示，引燃罷免主因是市民對謝的不信任，包含不溝通、違法亂紀、政策跳票、貪玩享樂、濫用稅金、親謝得標、不願負政治責任等，謝若一開始願意面對處理，不會走到這一步。

戴璟安指謝國樑拒絕溝通、封鎖市民，質疑提問的是網軍、機器人，基隆淪為一言堂。再者，謝市府對東岸商場違法破門，未取得法院強制執行命令下以優勢警力用電鋸破門，「有法律允許隨意侵犯人民權益嗎？」

戴也批謝濫用市民納稅金，電動機車預算達廿七點五億元，林林總總浮濫花費，總計燒四十六億元，「市民繳稅辛苦，你倒是花得開心。」

謝國樑隨後發言，語氣平和地談施政成績，也回應戴稱他「拒絕溝通、封鎖市民」，允諾會維持溝通管道，每年第四季請罷團成員到市府指導。被指違法破門，謝說，團隊依法行政，有信心最後刑事會不起訴，民事將勝訴，判決會站市府這一方，「如果未來司法還清白，不知道罷免團體有沒有機會跟他說抱歉？」

謝國樑表示，他上任後，市府還債近十億元，是廿年來財政狀況最好時刻，人口數首度淨成長；市府推動行人友善政策，基隆行人事故死亡率是全國第二低，僅次北市。

國民黨昨也舉行記者會，指罷樑團體罔顧災情持續搞政治，甚至用違法政治獻金在基隆快樂開唱、舉辦「山海音樂節」，呼籲選民十三日出門投下不同意罷免票，守護善良的基隆。