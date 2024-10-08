和解飯變數 藍營要看賴總統國慶談話

明年度中央政府總預算案持續在立法院卡關，立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰共邀朝野黨團幹部吃「和解飯」，據了解，目前擬訂於十一日、本周五中午登場。但朝野在和解飯前再度嗆聲，藍白不滿府院扮黑白臉；綠則呼籲藍白顧民生，別搞政治攻防。

不過，這頓「和解飯」是否吃得成，恐還有變數。國民黨立委賴士葆則質疑，卓榮泰今天就要來立院備詢，為何要拖到周五才吃和解飯？他研判賴清德總統在國慶日之前都不想和解，國慶當天準備了要破壞兩岸、朝野和解氣氛的說詞，「周四先打在野黨一拳，周五再吃飯？」因此在野黨周四要先看一下賴清德國慶日談話內容，再考慮一下是否吃飯。

韓國瑜與卓榮泰原訂上周五晚間邀朝野黨團三長餐敘，盼透過「和解飯」化解總預算案未能交付委員會審查的僵局，但因山陀兒颱風來襲取消，擇期再聚。據了解，和解飯目前確定延期一周，本周五中午登場，地點維持北市「點水樓」餐廳。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團正向以待，帶著滿滿誠意，希望不設前提，開誠布公的對話；而和解飯不只是為總預算案解套，也應當為朝野對立破冰。她強調，風災後，人民要的是恢復生活、重建家園，藍營立委不該在勘災之餘，心卻站在民眾對立面；針對防災治水連續性的預算、新增計畫，希望在和解飯能夠智慧地找出化解的方法，也希望今天程序委員會，藍白不要再擋總預算案。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，由於是韓國瑜院長邀請，國民黨團幹部自然會出席；出席是為了解決總預算案紛爭，不像賴清德總統一樣愛搞鬥爭。對於民進黨團指藍營卡治水預算，她說，將請執政黨先報告過去一、兩千億元的治水預算是怎麼花的？砸了一、兩千億治水預算卻打水漂，到處還是淹水，還好意思繼續向納稅人要錢？

民眾黨團總召黃國昌受訪時表示，速審總預算案沒有問題，但是站在總統的高度，應該先要求行政部門，依法編列預算才是正途；卓榮泰漠視立法院三讀通過的法律，竟然不願意依法編列預算，「針對嚴重侵蝕法治國原則、重大違法亂紀的行為，賴總統是選擇要力挺到底嗎？」

此外，韓國瑜日前到台中參加寺廟開光落成典禮，透露看到立院朝野攻防，心中都在默念「般若波羅蜜多」心經；其實不少政治人物面對政治紛擾都曾念經，例如立法院前院長王金平在馬王政爭時默念「華嚴經」，平日隨身攜帶金剛經；民眾黨主席柯文哲看到議會吵架也默念金剛經。