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國慶晚會最有趣20秒 李艷秋讀唇語：韓對賴說了這句話

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統（左二）致詞後下台與身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜（右二）、行政院長卓榮泰（右一）、台北市長蔣萬安（左一）等人握手致意，隨即離開現場。記者許正宏／攝影
賴清德總統（左二）致詞後下台與身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜（右二）、行政院長卓榮泰（右一）、台北市長蔣萬安（左一）等人握手致意，隨即離開現場。記者許正宏／攝影

賴清德總統在國慶晚會拋出「祖國論」引發熱議。資深媒體人李艷秋今天表示，賴總統致詞完下台的20秒中有幾個有趣謎團，不僅立法院長韓國瑜對演講完的賴清德說「講的非常好！」賴在台下互動最熱烈的人，竟是台北市前市長郝龍斌。

李艷秋指出，賴總統的祖國說，總結一句話就是「我欲台獨，奈何不可得，以中華民國代之以待之」，所以大家搞不清楚他說要愛我們的國家是愛哪一個？他說莫忘先賢先烈，也不知是指黃花崗烈士，還是台獨路上民進黨的前輩？他講話像繞口令，就是要各個顏色都自我解讀，選自己能認同的去認同。

李艷秋提到，如果她讀唇語的技術沒退步，相信韓國瑜對演講完的賴清德說「講的非常好！」配上肯定的點頭及誠懇的表情，韓國瑜是認真的贊同賴清德的講話、而不是虛偽的客套。至於他認為賴清德哪裡講得非常好，就要由韓院長自己來開示了。

至於賴總統有沒有不禮貌地「推」了台北市長蔣萬安？李艷秋說，有人說賴見蔣沒有向群眾揮手，拍他的肩提醒他，蔣才突然警醒揮手，賴是個親切的暖男，對照蔣萬安就是個傻愣子；這個論調已經迅速蔓延所有的綠媒及網路。不過也能反向解釋為，賴覺得蔣擋了他，拍肩推了蔣一下。

李艷秋認為，這是個無聊的爭點，雙方都無需擴大解釋，總統拍肩提醒市長揮手，是很善意的舉動，顯示大家長的風範；當時總統正要離開，蔣是主人，隨行在後送客，沒有猛揮手搶風頭，也凸顯蔣守本分重禮節。有圖不見得看出真相，要以當事人的感受為準，旁人添油加醋都很無聊。

李艷秋也提到，大家都忽略了，賴總統在台下互動最熱烈的人是郝龍斌，不但緊握著手不放，頻頻拍肩，說了一大堆，還湊上前耳語，笑得開懷。他們有多深的私交外界不知，以賴總統的愛恨分明，大巨蛋終於啟用，此時此地，看到被柯文哲霸凌了8年的郝前市長，「消遣一下土城裡的那位，很符合賴清德的作風。」

李艷秋 賴清德 韓國瑜

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